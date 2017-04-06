TİKA gönüllü doktorlarla Çad'da şifa dağıtıyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Uluslararası Doktorlar Derneğine (AID) üye doktorlarla, Çad'ın güneyindeki mülteci kamplarında sağlık taramaları gerçekleştirdi.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlığın koordinasyonunda düzenlenen organizasyon kapsamında, Orta Afrika'daki iç savaş nedeniyle 4 yıl önce ülkesine dönen Çad asıllı binlerce mültecinin yaşadığı Danamadja ve Kobitey kamplarındaki bin kişi sağlık taramasından geçirildi.
Zorlu çalışma şartlarına rağmen dünya standartlarında düzenlenen organizasyon kapsamında 780 çocuk sünnet edilerek, 10 hastanın da ameliyatı yapıldı.
Ayrıca kamplardaki sağlık ocağında çalışan 14 doktor ve hemşireye uygulamalı sağlık eğitimi verildi.
Kamp Temsilcisi Annur Abdorrahman ve TİKA yetkililerinin katıldığı gönüllü sağlık organizasyonunda kamp sakinleri, yardımlardan dolayı TİKA nezdinde Türk halkına teşekkürlerini iletti.