ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gönüllü elçileri, Etiyopya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunu (STK) ziyaret etti.

TİKA'nın koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Etiyopya'ya gelen 10 öğrenci, başkent Addis Ababa ve çevresindeki İyilik ve Kalkınma Derneği (CDA), Türkiye Mezunları Derneği ve MGIET İnsiyatifi gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, ülkedeki eğitim ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin yöneticilere sorular yöneltti.

Eğitim alanında çalışmalarda bulunan MGIET İnsiyatifi Genel Koordinatörü Cibril Osman, çok sayıda Türk kuruluşuyla iş birliği yaparak Türkiye'ye eğitim alması için öğrenci gönderdiklerini, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA gibi kurumlarla ortak çalıştıklarını anlattı.

Osman, Etiyopya'nın Harar bölgesinde bir kültür merkezi açılmasını istediklerini belirterek, üniversitelerde Türkçe eğitimi verilmesi için de çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Nasreddin Hocale de Türkiye'de elde etmiş oldukları tecrübeyi ülkeye kazandırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye'de okumasaydık böyle bir dernek kuramazdık. Türkiye'de okumuş olmamızdan olsa gerek sadece kendimize değil insanlara da faydalı olmak adına çalışıyoruz." dedi.

Sağlık, eğitim ve insani yardım alanında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Hocale, Türkiye ve Etiyopya arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Hocale, insani yardım alanında gıda temini gibi geçici değil kalıcı projelere öncelik verdiklerini ve Türk kuruluşlarını da bu şekilde yönlendirdiklerini söyledi.

- 18 ülkeyi ziyaret edecekler

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak üzere 200 üniversite öğrencisi Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Öğrenciler, bu ülkelerde, TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında bulunacak.