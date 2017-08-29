TİKA gönüllüleri Cezayir'de okul boyadı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Cezayir'e giden gönüllü elçiler, okul tadilat faaliyetlerinin yanı sıra milli parkların temizlik çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Cezayir'e gelen gönüllü öğrenciler, Bouira vilayetindeki El Riche ormanında temizlik çalışmalarına katıldı. Gönüllü elçiler, Cezayir’in en yüksek dağı Djurdjura'nın eteklerine kurulu Sharidj İlkokulunun sınıflarını boyadı.

Ülkedeki Müslüman izci gruplarıyla bir araya gelen gönüllü elçiler, Djurdjura Dağındaki Tkijda Milli Parkının temizlik çalışmalarına da katıldı.

Cezayir’in Fas sınırındaki Tilimsan vilayetini de ziyaret eden gönüllü elçiler, Müslüman İzci Grubu Al Ishraq Scouts ile Tilimsan-Lalla Setti Doğa Parkı ve Chria ormanının temizlik çalışmalarına katıldı.

Ebu Bekir Belkaid Üniversitesini ziyaret eden gönüllü elçiler, yetkililerin kendilerine onuruna verdiği resepsiyona katıldı.

Resepsiyonda, öğrencilere üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü hakkında bilgi verilerek Türkiye'deki üniversiteler ile Mevlana Programı ve Erasmus Programı anlaşması yapıldığı belirtildi. Ülkenin yöresel yemeklerinin ikram edildiği resepsiyonun ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde aktif kullanılan ve dünyanın en büyük mağaralarından Beni Add mağarasını da ziyaret eden gönüllü elçiler, daha sonra Blida vilayetindeki tarihi mekanları gezerek, Osmanlı'nın Cezayir’deki izlerinin peşine düştü.

- "500 yıllık Türkiye-Cezayir kardeşliğini pekişti"

Gönüllü öğrenciler, TİKA Cezayir Koordinatörü Orhan Aydın ve Koordinatör Yardımcısı Hatice Zehra Büyüktavşan tarafından kabul edildi.

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçiliğini de ziyaret eden gönüllü elçiler, elçilik bünyesinde sergilenen Osmanlı yadigarı eser ve belgeleri görme fırsatı buldu.

Büyükelçi Mehmet Poroy, gönüllü öğrencilere Türkiye’nin dış politikası, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve ülke hakkında bilgi verdi.

Büyükelçilik ziyaretinin ardından THY Cezayir Müdürü Burçin İşler'in ağırladığı gönüllü elçiler, THY’nin Cezayir’deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Cezayir tanıtım etkinliklerine katılan TİKA Ofisi yetkilileri ve gönüllü elçiler, Cezayir Gençlik ve Spor Bakanı Velid Ali’nin onur konuğu olarak ağırlandı. TİKA Cezayir Ofisi yetkilileri ve gönüllü elçiler, ülke televizyonlarında canlı yayınlanan programa katılarak, Bakan Ali'ye hediye takdim etti.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'de 10 gün süren etkinlik kapsamında, 3 radyo programına katılan, iki ulusal televizyon kanalına konuk olan, 4 vilayette faaliyetlere katılan TİKA’nın gönüllü elçileri, 1516’da Osmanlı'nın Cezayir’e davetiyle başlayan 500 yıllık Türkiye-Cezayir kardeşliğini pekiştirdi.

- "Cezayir halkı, Türkiye'ye çok büyük sevgi besliyor"

Programa katılan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Necip Fazıl Turan, Cezayir'in 4 şehrini görme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Bouira şehrinin sıradağları ve doğal park alanları, Tilimsan şehrinin tarihi ve denizi, Blida şehrinin kış kenti olması, başkent Cezayir'in Osmanlı geçmişi ve TİKA'nın büyük çabaları sonucu Cezayir'in bağımsızlık sembolü olan Keçiova Camisi'ne ziyaretimiz benim açımdan oldukça anlamlıydı." dedi.

Ziyaret ettikleri kentlerde şehir temizlik faaliyetlerinde gönüllü yer aldıklarını belirten Turan, "Cezayirlilerin bize katılıp faaliyetlerimize yardım ederek teşekkür etmesi oldukça haz verici bir duyguydu. Gönüllülük faaliyetlerimiz esnasında güvenliğimizi sağlayan Cezayir polisinin çevrede bulunan meyvelerden toplayıp bize ikram etmesi de bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Turan, "Cezayir'de gittiğimiz şehirlerdeki yerel halkla iletişim kurduğumuzda hemen hemen hepsinin 'Erdoğan Maşallah' demesi, Cumhurbaşkanımızı tanıyıp dua etmeleri ülkem adına gururlandığım en önemli hatıralardan biriydi. Cezayir halkı, Türkiye'ye çok büyük sevgi besliyor. Bizim gibi çok misafirperver ve sıcakkanlılar." ifadelerini kullandı.



İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İliskiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beytullah Gümüş, Cezayir halkının gösterdiği sevgi, saygı ve samimiyetinden çok etkilendiğini belirterek, "Hatta bizi görünce Osmanlının torunları geldi diyenler ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkesi deyip ayrı bir samimiyetle bize yaklaşanlar dahi oldu." diye konuştu.

Gönüllü elçilerden Abdullah Atala, program kapsamında Türkiye ile Cezayir arasında 500 yıllık dostluğun simgesi olan Keçiova Camisi'ni ziyaret etme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Atala, "Ortak tarihimizin ve ecdadımızın hatırası bu harika yapıda ülkemizin yoğun emeğinin geçmesi de kayda değerdi. Tüm bu duygu ve tecrübelerle yurdumuza dönerken TİKA'ya, Cezayir Ofisi çalışanlarına, THY, AA ve TRT'ye bizlere bu güzel fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Mustafa Ferik de Türk ve Cezayirli öğrencilerle birçok park ve bahçenin temizlik faaliyetleri ve okul boyama çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Ferik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tecrübe Paylaşım Programı sayesinde Cezayir'in geçmişi, Osmanlı Devleti'nin çatısı altında birlikte kardeşçe yaşadığımız 300 yıl ve sonrasındaki 130 yıllık Fransa hegemonyası hakkında çok fazla bilgi aldık ve görsele tanık olduk. Türkiye'ye ve Türk insanına birçok görevin düştüğünü anladık. Bizler, 10 günlük süreçte bu yıl ilki düzenlenen programda elimizden geleni yapmaya çalıştık ve gönül bağları kurduk. İnşallah devamı da gelir. Cezayir'e, Afrika'nın diğer ülkelerine ve Ortadoğu'ya daha fazla temasta bulunuruz. Çünkü onlar bize kadim devletimizden kalan bir emanet ve kardeş. Onların zor durumlarında elimizi uzatmak, refaha ulaşmalarında katkı sağlamak boynumuzun borcu olarak bilinmeli."