TİKA gönüllüleri Etiyopya'da

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) yürüttüğü programa katılan gönüllü öğrenciler, Etiyopya'ya gelir gelmez bir okulun boyama ve tadilatına başladı.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında dün gece Etiyopya'ya gelen 10 öğrenci, başkent Addis Ababa'ya 35 kilometre mesafedeki bir okulda boya-badana işleri, temizlik ve onarım çalışmaları yaptı.

Öğrencilerin bir kısmı okulun dış cephesini boyarken, diğer kısmı da yakında yenilenecek eski sıra ve malzemeleri okulun deposuna taşıdı.

- "Bir daha gelmek istiyorum"

AA muhabirine konuşan gönüllülerden Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Tarık Kaya, program ilk tebliğ edildiğinde çok heyecanlandığını belirterek, "Bu programın bendeki Afrika izlenimini tamamen değiştirebileceğini ve bana yeni şeyler katabileceğini fark ettim." dedi.

Dünyada Afrika'ya dair genel bir kanı olduğunu ancak buraları ziyaret edenlerin fikir değiştirebileceğini dile getiren Kaya, "Herkese mevcut endişelerinden kurtulup Afrika'yı gelmelerini ve tanımalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Kaya, "Program bir daha gerçekleşirse tekrar gelmek istiyorum. Bir insanın hayatına dokunmak, kendi ülkemi, ailemi ve inandığım değerleri orada temsil edebilmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ali Yavuz Sandıkçı ise çorak ve fakir bir ülke olarak hayal ettiği Etiyopya'nın gerçekte çok farklı olduğunu söyledi.

Sandıkçı, tadilatına başladıkları okulda, boya-badanın yanı sıra cam tadilatı ve çeşitli onarım faaliyetleri de gerçekleştireceklerini bildirdi.

Tadilat yapılan Daleti İlkokulu'nun Müdür Yardımcısı Mitiku Bekele, gönüllü öğrencilerin okulu, öğretim döneminin başlayacağı eylül ayına yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

- 18 ülkeye gönderilecekler

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Öğrenciler, bu ülkelerde, TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında bulunacak.