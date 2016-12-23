TİKA ile Tunus Turizm Bakanlığı arasında işbirliği protokolü

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tunus Turizm Bakanlığı arasında "Halı Bakım ve İyileştirme Merkezi Kurulumu ve Donanımı Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

İşbirliği protokolü Tunus Turizm Bakanlığında düzenlenen imza töreniyle kayda geçirildi. Törene Tunus Turizm Bakanı Selma Lumi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, TİKA Tunus Program Koordinatörü Muhsin Balcı ve diğer yetkililer katıldı.

Tunuslu Bakan Lumi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ile imzalanan protokole çok değer verdiklerini belirterek, "El sanatları sektörünün, Tunus ekonomisinde önemi büyüktür. Bu sektör 300 bin kişiyi ilgilendiriyor." dedi.

Türkiye ile Tunus arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapan Bakan Lumi, "Yakında inşallah turizm alanında da bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

TİKA Koordinatörü Balcı da protokolün amacıyla ilgili olarak Tunus'ta el sanatları ve halıların üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlayacak bir mekanizmayı hayata geçireceklerini söyledi.

Tunus Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen tesisin kurulmasında ekipman temini, kullanımı ve buna bağlı eğitimlerin TİKA tarafından sağlanacağını dile getiren Balcı, "Kurulacak tesiste hem köyde üretilen halılar tüketiciye sunulmaya hazır hale getirilecek hem de otellerdeki halıların yıkama, temizleme ve kurutma işlemleri yapılacak." dedi.

Tunus'ta çeşitli alanlarda işbirliği çalışmalarını sürdüren TİKA, son olarak geçen ay ülkenin önde gelen üniversitelerinden 9 Avril Üniversitesine Yabancı Dil ve Tarih Eğitim Laboratuvarı kurmuştu.