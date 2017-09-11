TİKA, Karadağ'da Osmanlı yadigarını koruma altına alacak

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA), Karadağ'ın Pljevlja (Taşlıca) şehrindeki tarihi caminin restorasyonu ve çevre düzenlemesi projesinin imza töreni yapıldı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Karadağ’daki Osmanlı mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla, Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde bulunan tarihi Hüseyin Paşa Camisi’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesini kapsayan projenin imza töreninin yapıldığı belirtildi.

Törene, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Serhat Galip, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç, Pljevlja Belediye Başkanı Mirko Djaçiç, TİKA yetkilileri ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Galip, TİKA’nın Karadağ’da hayatın birçok alanına katkı sağlayacak önemli projeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, Osmanlı'nın Balkanlar'daki en güzel eserlerinden biri olan beş asırlık Hüseyin Paşa Camisi'nin bahçe duvarının ve çevre düzenlenmesi projesinin yapılmasına imkan sağlayan Karadağ Hükümetine, Pljevlja Belediyesine ve Karadağ İslam Birliği’ne teşekkür etti.

Pljevlja Belediye Başkanı Djaçiç da Pljevlja Belediyesi'nin TİKA ile birçok alanda son derece iyi iş birliği içinde olduklarını, Hüseyin Paşa Camisi'nin dinler arası hoşgörünün sembolü olduğunu belirterek, Djaçiç projeye katkılardan dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Feyziç de TİKA'nın ülkede gerçekleştirdiği tüm yardımlardan dolayı Türkiye ve Türk halkına teşekkür ederek, Karadağ İslam Birliği’nin bu yardımlar sayesinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

TİKA Karadağ Koordinatörü Altun ise TİKA’nın Karadağ genelinde önemli projelere imza attığını ve Türk halkının dostluk elini Karadağ’ın tüm bölgelerine ulaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Altun, ecdat yadigarı Hüseyin Paşa Camisi'nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesi çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve Karadağ’a yönelik projelerin devam edeceğini açıkladı.

Karadağ’ın Sancak bölgesindeki Pljevlja (Taşlıca) şehrinde Osmanlı'nın Balkanlar'daki en güzel eserlerinden biri olan ve Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1570 yılında yapılan beş asırlık Hüseyin Paşa Camisi, Sakal-ı Şerif'in yanı sıra dört asırlık kilim ve el yazması Kur'an-ı Kerim'e ev sahipliği yapmıştı.

Cami, 42 metrelik Balkanlar'daki en uzun minaresi ve masmavi kubbesiyle görenleri kendine hayran bırakırken içindeki kalem işleriyle de dikkati çekiyor.

Her yıl Kadir Gecesi, Sakal-ı Şerif'i görmek için Müslümanların yanı sıra Hristiyanların da ziyaret ettiği cami, bu özelliğiyle bölgedeki diğer camilerden ayırt ediliyor.

Proje kapsamında, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından inşa edilen tarihi Hüseyin Paşa Camisi’nin bahçe duvarının inşası ve çevre düzenlemesinin yapılıp korunma altına alınarak gelecek nesillere aktarılması planlanıyor.