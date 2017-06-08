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TİKA Kazakistan'da iftar verdi

ASTANA (AA) - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın başkenti Astana'da iftar verdi.Astana'daki Şapağat yaşlı ve engelli bakım evinde 300 kişiye verilen yemeğe, TİKA Astana Koordinatörü Ali İhsan Çağlar...

TİKA Kazakistan'da iftar verdi

ASTANA (AA) - Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın başkenti Astana'da iftar verdi.

Astana'daki Şapağat yaşlı ve engelli bakım evinde 300 kişiye verilen yemeğe, TİKA Astana Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ile Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinden diplomatlar katıldı.

Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA tarafından her yıl iftar programlarının yapıldığını hatırlatarak, "Burada 12 farklı etnik grup ve farklı dinlerden insanlar iftar sofrasında bir araya geldi, birlik ve beraberlik duygusunu yaşadılar." ifadesini kullandı.

Programın amacının farklı din ve kültürden insanları bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Çağlar, "Amacımız onlarla birlikte kardeşlik duygusu yaşamaktır." dedi.

Çağlar, iftar programlarının Astana'daki Nur Astana Camisi ve Almatı ile Türkistan kentlerinde de devam edeceğini dile getirdi.

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