TİKA, Kosova'da Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi başlattı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yapılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Kosova’da "Fikri Mülkiyet Suçları ve Mücadele" konulu eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi'nin, Türkiye ile güvenlik iş birliği içerisinde, dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla 2007'den bu yana yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, program kapsamında Türkiye ile Kosova emniyet teşkilatlarının tecrübelerinin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler verildiği kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından Fikri Mülkiyet Suçları ve Mücadele konulu eğitimi başarıyla tamamlayan 16 Kosova Emniyet Teşkilatı personeline, sertifikaları, Kosova Polisi Zorunlu Eğitimler Müdürü ve Kosova Kamu Güvenlik Akademisi yetkililerinin bulunduğu törenle takdim edildi.

Programda konuşan Kosova Polisi Zorunlu Eğitimler Müdürü Yarbay Driton Zabergja, eğitimde emeği geçen herkese şükranlarını sunarak Türk devleti ve Türk polisinin her zaman kendilerinin yanında olduğunu ve bu iş birliğinin gelecekte de süreceğine inandığını vurguladı.

Zabergja, "İhtiyacımız olan konularda hem geçmişte hem gelecekte ilk başvuracağımız en önemli ve önde gelen ülkelerden biri Türkiye'dir." dedi.

Programda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TİKA yetkililerinden oluşan heyet, Kosova’da ikili görüşmeler de gerçekleştirerek Kosova Polisi ve Kosova Kamu Güvenliği Akademisinden üst düzey çok sayıda yetkiliyle fikir alışverişinde bulundu.

Bu yıl düzenlenecek eğitim programları ile gelecek yıl iş birliği yapılabilecek alanların değerlendirildiği görüşmelerde TİKA'nın destek olması beklenen projeler dile getirildi.

TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, son 9 yılda Arnavutluk'tan Kırgızistan'a, Moğolistan'dan Filistin'e yaklaşık 30 ülkenin güvenlik güçlerine yönelik terörle mücadele, radikalleşme süreci ve önleme yöntemleri, polis liderliği, toplumsal olaylarda müzakere, zirve güvenliği ile uyuşturucu arama teknikleri konularında eğitim programları düzenlendi.



