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TİKA, Libya'daki mülteci ve yetim çocukları iftarda buluşturdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Libya'da verilen iftarda mülteci ve yetim çocuklar biraya geldi. Başkanlığın düzenlediği "Çocuklarla TİKA İftar Sofraları" programının ilki, Türkiye'nin...

TİKA, Libya'daki mülteci ve yetim çocukları iftarda buluşturdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Libya'da verilen iftarda mülteci ve yetim çocuklar biraya geldi.

Başkanlığın düzenlediği "Çocuklarla TİKA İftar Sofraları" programının ilki, Türkiye'nin Misurata Başkonsolosluğu bahçesinde gerçekleşti.

Başkonsolos Sinan Yeşildağ'ın ev sahipliğindeki iftara, başta Bingazi olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinden Misurata’ya gelen mülteci ve yetim 100 çocuk katıldı.

Başkonsolos Yeşildağ, Libyalı çocuklar için toplu iftar düzenleyen TİKA'nın, Türk-Libya kardeşliğini Türkiye’den buraya kalplerinde getirdikleri iyilikle biraz daha güçlendirdiğini belirterek, TİKA’nın Libya’da gerçekleştirdiği bu iyiliğe tanık oldukları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

İlk defa böyle bir iftara katıldıklarını dile getiren çocuklara program sonunda hediyeler verildi.

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Libya
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