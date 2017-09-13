TİKA Meksika'da 8 köy okuluna kütüphane kurdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’nın güneyindeki Chiapas eyaletinin farklı bölgelerindeki 8 köy okuluna kütüphane kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, eğitim hizmetlerinde öğrencilerin ilgisini çekmek ve bireysel çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Chiapas eyaletine bağlı köylerde 8 kütüphane kurdu.

Kütüphaneler, güneydeki Chiapas eyaletine bağlı San Fernando, Comitan de Dominguez, La Independencia, Chamula, Teopisca ve Cintalapa bölgelerinde oluşturuldu. TİKA'nın kurduğu kütüphanelerden 502 öğrenci faydalanacak.

Kütüphanelerin açılış törenine, Meksika Eğitim Kalkınma Ulusal Konseyi (CONAFE) İcra Direktörü Enrique Torres Rivera, Meksika Eyalet Eğitim Bakanlığı Chiapas Bölgesel Delegesi Francisco Javier Gil Salinas ve TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

CONAFE İcra Direktörü Rivera, Konsey olarak ülke genelinde eğitim hizmetlerinin ulaştırılmasında sıkıntı yaşanan bölgelerde faaliyet gösterdiklerini belirterek ellerinden geldiği kadar çok çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Rivera, TİKA'nın desteği sayesinde daha kaliteli eğitim hizmeti sunacakları için Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti.

Chiapas Bölgesel Delegesi Salinas da TİKA'nın yaptığı işlerden dolayı Türkiye'ye teşekkür ederek Başkanlığın kurduğu kütüphanelerin bölgede yaşayan çocukların öğrendiklerini araştırma ve yeni bilgiler elde etme açısından çok önemli olduğunu anlattı.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Ünal da TİKA'nın Meksika’da gerçekleştirdiği projelerde eğitim sektörüne önem verdiğini, özellikle temel eğitim konusunda geri kalmış çocukların bilgiye daha kolay ulaşabilmesine yönelik projeleri uygulamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ünal, Türkiye'nin, küresel düzeyde kabul edilen bin yıl kalkınma hedefleri kapsamında tüm kız ve erkek çocuklarının ilköğretimlerini eksiksiz tamamlamaları konusunda gösterilen çabaya her zaman destek vereceğini belirtti.

