TİKA Namibya'da eğitime desteğe devam ediyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Namibya'nın başkenti Windhoek'ta bir ortaokula bilgisayar laboratuvarı kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mount-View Ortaokulu, toplam 2 bin 500 öğrenciye eğitim sunan bir kompleksin parçası durumunda yer alıyor. Tesis edilen laboratuvar öğrencilerin bilişim teknolojisine erişebilecekleri, internet altyapısı bulunan tek merkez olma özelliği taşıyor.

TİKA tarafından kurulan laboratuvarın resmi açılışına Namibya Eğitim, Kültür ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Sanet Steenkamp, Windhoek Büyükelçisi Deniz Çakar, Windhoek'in bağlı olduğu Khomas Bölgesi Eğitim Müdürü Gerard Vries, TİKA Windhoek Koordinatör Yardımcısı Abdulkadir Abukan ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Çakar, açılışta yaptığı konuşmada, laboratuvarın en iyi şekilde değerlendirilmesi temennisinde bulundu.

Namibya Eğitim, Kültür ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Steenkamp da ülke ekonomisinin sıkıntıda olduğu ve bütçede daralmaya gittikleri kritik bir dönemde Türkiye'nin TİKA eliyle sunduğu destekten dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından laboratuvar hizmete açıldı.