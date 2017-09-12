TİKA Şili'deki faaliyetlerine devam ediyor

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Şili'de kadın girişimcileri destekleme projesi kapsamında yaklaşık 5 bin kişiye ekipman desteği sağladı ve Filistin’in Latin Amerika büyükelçileri onuruna çalışma yemeği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şili’nin Maule bölgesindeki Linares ve San Javier belediyelerinin kadın girişimcileri destekleme projesi kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin faydalanacağı ekipman desteği sağlandı.

Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Linares Milletvekili ve Şili Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Romilio Gutierrez'in katıldığı törenle ekipmanlar yetkililere teslim edildi.

Büyükelçi Kaya, burada yaptığı konuşmada, TİKA’nın desteğinin iki ülke arasında süregelen dostluğun bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de Latin Amerika’da 2012'den bu yana faaliyet gösteren başkanlığın, Meksika ve Kolombiya’daki iki ofisiyle bölgedeki ülkelerin çoğunda çalışmalar yaptığını söyledi.

Linares Milletvekili ve Şili Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Romilio Gutierrez de ülkesine verilen destek için Türk halkına teşekkürlerini iletti.

- Latin Amerika'daki Filistin büyükelçileri onuruna yemek

Öte yandan TİKA, Santiago’da Filistin’in Latin Amerika büyükelçileri onuruna çalışma yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Büyükelçi Kaya, TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, Filistin’in Latin Amerika büyükelçileri, Filistin Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Hanna Jarrar ile Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Başkanı Imad Al Zuhairy katıldı.

Çetin, yemekte yaptığı konuşmada, Güney Amerika bölgesindeki Filistinliler ile iş birliğinin ilerletildiğini belirterek TİKA’nın bölgedeki faaliyetlerini geliştirmek istediğini dile getirdi.

Filistin'in Brezilya Büyükelçisi İbrahim Alzeben de Brezilya’da TİKA ile iş birliği yapılmasından memnuniyet duyacaklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.

- Türkiye-Şili Dostluk İtfaiye İstasyonuna ziyaret

Şili'nin Quilicura beldesindeki Türkiye-Şili Dostluk İtfaiye İstasyonunu ziyaret eden Büyükelçi Kaya ile TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, Orman ve Su İşleri Bakanlığının hibe ettiği tam donanımlı yangın söndürme aracını düzenlenen törenle yetkililere teslim etti.

İtfaiye çalışanı Oliver Naira, yaklaşık 4 ay önce meydana gelen kimyasal patlamadan TİKA’nın geçen yıl hibe ettiği itfaiyeci üniformasını kullandığı için yara almadan kurtulduğunu anlattı.

Santiago kentindeki Mustafa Kemal Atatürk Okulunun tadilat çalışmalarını da yapan TİKA, ülke genelindeki eğitim faaliyetleriyle Türk dili ve kültürünün tanıtılmasının yanı sıra Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede önemli kazanımlar elde ediyor.

Büyükelçi Kaya, Türkiye'nin Şili ile geliştirdiği iş birliği neticesinde FETÖ’nün Şili’de yeraltına çekildiğini ifade etti.

Okulu Müdürü Javier Vega da Şili'de birçok yabancı ülkenin okulunun olduğunu ancak eğitim alanında en kapsamlı programların Türkiye'nin resmi makamlarınca yapıldığını söyledi.

- TİKA yetkilileri Şili'de cami ve kiliseyi ziyaret etti

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin ve beraberindeki heyet ayrıca Santiago’daki Şili İslam Derneğine bağlı As Salam Camisi'ni ziyaret ederek Dernek Genel Sekreteri Kemal Sufan ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Rumi ile caminin ihtiyaçları ve ülkedeki Müslümanların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra St. Jorge Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret eden Çetin, Şili'deki Ortodoks kilisesinin en yüksek temsilcisi metropolit Sergio Abad ve Papaz George Abad ile Ortadoğu kökenli Ortodoksların sorunlarını görüşerek Hristiyan cemaatinin taleplerini dinledi.

İstanbul'daki Heybeliada Ruhban Okulunda eğitim gördüğünü anlatan Abad, Şili’de gerçekleştirdiği projelerden dolayı TİKA’yı tebrik etti.