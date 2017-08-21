TİKA ve EGM'den Karadağ polisine eğitim

PODGORİCA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) iş birliğinde 2007 yılında başlatılan Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında Karadağlı polislere eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden üç uzmanın bir haftalık eğitiminin ardından, programa katılan 20 polise sertifikaları başkent Podgorica'da düzenlenen törenle verildi. Törene Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, TİKA Podgorica Koordinatörü Ahmet Altun ve Karadağ Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Büyükelçi Galip, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen eğitim programının önemine işaret ederek, Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Karadağ kurumlarına ihtiyaç duyulan tüm alanlarda destek sağlayacağını ifade etti.

TİKA Podgorica Koordinatörü Altun da TİKA'nın Karadağ'da farklı alanlarda projeler yürüttüğünü anımsatarak, Türkiye'nin her alanda tecrübelerini paylaşabilme fırsatı bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ile Karadağ arasında 2013 yılından bu yana başarılı bir şekilde yürütülen Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi kapsamında, iki ülke arasında güvenlik alanında iş birliğinin güçlendirilmesi, ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerinin tecrübelerinden yararlanması ve bölgesel güvenlik problemlerinin ortaklaşa çözülmesi amaçlanıyor.