TİKA'dan Afgan kadınlara Türkçe ve meslek edindirme kursu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te, Afgan kadınlara yönelik Türkçe ve meslek edindirme kursları açtı.

Kursun açılış töreninde konuşan Belh Sosyal İşleri Müdürü Matiullah Matin, Türkiye'nin Afganistan'ın en eski dostu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan halkının ihtiyaçlarına göre yardım yaptığını ifade eden Matin, Türkiye'nin her alanda Afganistan'ı yalnız bırakmadığını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk da dikiş, nakış, kuaförlük, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe kurslarında 250 kadına 6 ay eğitim verileceğini dile getirerek hedeflerinin, kadınların da ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilmesi olduğunu kaydetti.

Belh Sosyal İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine TİKA'nın açtığı kurstan, 250 kadının yararlanması hedefleniyor.





