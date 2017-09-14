Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape riva Koza Holding Yılmaz İnşaat
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira

TİKA'dan Afgan kadınlara Türkçe ve meslek edindirme kursu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te, Afgan kadınlara yönelik Türkçe ve meslek edindirme kursları açtı.Kursun açılış töreninde konuşan Belh Sosyal...

TİKA'dan Afgan kadınlara Türkçe ve meslek edindirme kursu

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te, Afgan kadınlara yönelik Türkçe ve meslek edindirme kursları açtı.

Kursun açılış töreninde konuşan Belh Sosyal İşleri Müdürü Matiullah Matin, Türkiye'nin Afganistan'ın en eski dostu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin TİKA aracılığıyla Afganistan halkının ihtiyaçlarına göre yardım yaptığını ifade eden Matin, Türkiye'nin her alanda Afganistan'ı yalnız bırakmadığını belirtti.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk da dikiş, nakış, kuaförlük, okuma-yazma, Kur'an-ı Kerim ve Türkçe kurslarında 250 kadına 6 ay eğitim verileceğini dile getirerek hedeflerinin, kadınların da ekonomik açıdan ayakları üzerinde durabilmesi olduğunu kaydetti.

Belh Sosyal İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine TİKA'nın açtığı kurstan, 250 kadının yararlanması hedefleniyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AfganistanMezar-ı Şerif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5