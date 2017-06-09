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TİKA'dan Afganistan'a ramazan yardımı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'daki ramazan yardımı faaliyetlerine devam ediyor.TİKA, ülkenin kuzeyindeki Tahar, Baglan, Samangan, Belh, Cüzcan ve Faryab illerindeki yoksul ailelere...

TİKA'dan Afganistan'a ramazan yardımı

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'daki ramazan yardımı faaliyetlerine devam ediyor.

TİKA, ülkenin kuzeyindeki Tahar, Baglan, Samangan, Belh, Cüzcan ve Faryab illerindeki yoksul ailelere bir aylık gıda paketi dağıttı.

Samangan'daki yardım dağıtım töreninde konuşan Samangan Valisi Abdulkerim Haddam, Türkiye'nin, Afganistan'ın ebedi dostu olduğunu vurgulayarak, bu dostluğun tüm dünyaya örnek olacağını söyledi.

Türk halkının her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu ifade eden Haddam, Türkiye ve Türk halkıyla her zaman gurur duyduklarını belirtti.

Haddam, Türkiye'nin Afganistan halkının ihtiyaçlarına göre yardımda bulunduğuna dikkati çekerek, Türk halkı ve devletine teşekkürlerini iletti.

- Üç bin aileye gıda yardımı

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk, TİKA'nın Afganistan genelinde yıllardır yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ve bu yardımların da artarak devam edeceğini bildirdi.

TİKA'nın ramazan ayı nedeniyle de ihtiyaç sahibi 3 bin Afgan aileye gıda yardımı yapacağını dile getiren Bulduk, bu yardımların Afganistan'ın kuzeyindeki Tahar, Baglan, Samangan, Belh, Cüzcan ve Faryab vilayetlerini kapsadığını aktardı.

Bulduk, pirinç, un, yağ, makarna, salça, nohut, mercimek, şeker ve çaydan oluşan yardım paketlerinin bir ailenin bir aylık geçimini sağlayacak şekilde hazırlandığını anlattı. Bulduk, ''TİKA olarak ramazan ayı boyunca yaklaşık 4 bin kişiye iftar vereceğiz, şu ana kadar iftar programımızla 2 bin kişiye ulaştık.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanTika
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