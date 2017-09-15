TİKA'dan Afganistan'da 500 mağdur aileye destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki bazı kentlerde yaşanan çatışma ile su taşkınından etkilenen 500 aileye insani yardımda bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, Cevizcan ve Belh kentlerindeki nehir taşması nedeniyle ev ve tarlaları sular altında kalan 260 aileye temel gıda malzemesi yardımı yaptı.

TİKA, ayrıca Faryab vilayetine bağlı Devlatabad, Hoca Sabzpoş ve Şirintagab ilçelerinde de meydana gelen çatışmalardan etkilenerek ev ve yurtlarını terk ederek Cevizcan vilayetine bağlı Hoca Dukhu ilçesine sığınan ve zor şartlar altında yaşayan 240 aileye gıda ve battaniye desteğinde bulundu.

Gıda dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zeki Bulduk ile Koordinatör Yardımcısı Kenan Yıldırım, Şortepe İlçe Kaymakamı Muhammed Haşim Mansur ve köylüler katıldı.

Açıklamada törende yapılan konuşmalara da yer verildi. Buna göre Belh Vilayeti Şortepe İlçe Kaymakamı Mansur, Türkiye ve halkının, Afgan halkının zor durumlarında hep yanında olduğunu belirterek, mağdur durumda kalan Afgan halkına yapmış olduğu tüm desteklerden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Koordinatörü Bulduk da Türkiye'nin, Afganistan ve halkıyla geçmişten bu yana ördüğü bir kardeşlik bağının olduğunu bildirdi.

Bulduk, TİKA olarak bu kardeşlik bağının güçlenmesi için ellerinden geleni yapmaya gönülden aday olduklarını kaydederek, "Bu bağlamda, birçok ülkede sağlık, eğitim, tarımsal kalkınma alanlarda destekte bulunduğumuz gibi acil insani yardım anlamında zor durumda kalan ihtiyaç sahibi ailerin de yanında olduk." ifadelerini kullandı.

Acil insani yardım noktasında yakın zamanda Faryab vilayetine bağlı bazı ilçelerde meydana gelen çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 240 aileye de TİKA tarafından gıda yardım yapıldığını anımsatan Bulduk, Türkiye olarak bu halkın her zaman yanında olup kardeşlik bağlarına yenilerine ekleyeceklerini belirtti.



