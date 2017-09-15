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TİKA'dan Afganistan'da ücretsiz Türkçe kursu

KABİL (AA) - Afganistan'da çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ülkenin batısındaki Herat kentinde Türkçe kursu açtı. Kursun açılış törenine, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun...

TİKA'dan Afganistan'da ücretsiz Türkçe kursu

KABİL (AA) - Afganistan'da çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ülkenin batısındaki Herat kentinde Türkçe kursu açtı.

Kursun açılış törenine, TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, Koordinatör Yardımcısı Fuat Erdoğmuş, Afgan yetkililer ve kursiyerler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çınar, Herat'ta ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir müessese marifeti ile Türkçe kursu açılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkçe'nin Arapça'dan sonra İslam dünyasının ikinci büyük dili olduğunu anlatan Çınar, dünya genelinde giderek yaygınlaşan Türkçe'nin 300 milyon insan tarafından konuşulduğunu vurguladı.

Çınar, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun günden güne arttığını ve böyle bir kursun artık zaruret haline geldiğini ifade ederek, "Türkçeyi ister eğitim-öğretim ve kültürel amaçlı isterseniz de ekonomik ve ticari kaygılarla öğrenin bu dil sizin bütün ihtiyaçlarınıza cevap verecektir." dedi.

Tüm masrafları TİKA tarafından karşılanacak ücretsiz kursta 30 öğrenci öğrenim görecek.

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Anahtar Kelimeler:
AfganistanHerat
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