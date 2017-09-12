TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere destek

ANKARA (AA) -Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan’ın Herat şehrindeki bir yetimhanede akşam yemeği ikramında bulundu.

TİKA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da hayata geçirilen projeler kapsamında Herat şehrindeki İbn-i Bibi Yetimhanesi'nde 150 yetime akşam yemeği ikramı yapıldığı belirtildi.

Afganistan’ın tanınmış karilerinden Şir Ağa İrşad Salih’in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemekte TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar selamlama konuşması yaptı.

Çınar, amaçlarının Türkiye ile Afganistan’ı birbirine bağlayan ve geçmişi 250 yıla dayanan dostluk ve kardeşliği Kur’an-ı Kerim’de ifadesini bulan "aranıza sevgi ve rahmeti koydum" düsturuna uygun hareketle daha da perçinlemek olduğunu ifade etti.

Yetimlerle ilgili kalıcı çalışmaların gayreti içinde olduklarının altını çizen Çınar, Türkiye'nin ve Türk milletinin şefkat ve merhamet elinin daima küçük kardeşlerinin üzerinde olacağını dile getirdi.

Program, şiir okunması, yetimhane korosunun ilahi dinletisi ve hediyelerin takdimi sonrasında ikram edilen akşam yemeğiyle son buldu.