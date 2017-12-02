TİKA'dan Arjantin'deki eyalet meclisine ekipman desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arjantin’deki La Rioja Eyalet Meclisine ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, ülkenin kuzeybatısındaki en büyük eyaletlerden La Rioja'nın eyalet meclisine bilgisayar teknoloji salonu kurdu.

Ekipmanlar, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Meral Barlas, La Rioja Eyalet Meclisi üyeleri ve bölge halkının katılımıyla meclis binasında düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi.

Eyalet Valisi Segio Casas, törende yaptığı konuşmada, teknoloji salonun kurulmasının demokrasiye yapılmış yardım olduğunu belirterek, verilen destek nedeniyle TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

TİKA Bogota Koordinatörü Mehmet Özkan da Başkanlığın, kıtadaki her ülkede birçok projeyle faaliyet gösterdiğini söyleyerek, söz konusu projelerin, Türk ve Latin halkı arasındaki dostluğun simgesi olduğunu kaydetti.



Büyükelçi Barlas da projenin iki ülke arasındaki kardeşliğin sembolü olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemlerde Türkiye ile farklı alanlarda yapılacak iş birliği için de önemli adım olduğunun altını çizdi.

TİKA'nın temin ettiği teknoloji ekipmanıyla, yasama meclisine ait işlem, karar ve kanunlar dijital ortama aktarılacak.



Proje aynı zamanda La Rioja Yönetim Bölgesine yapılmış ilk uluslararası yardım olma özelliği taşıyor.