TİKA'dan Bosna Hersek'e eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Kiseljak şehrindeki bir ilköğretim okuluna donanım desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gromilyak ve Bilalovats Bölge ile Hrastovi merkez okullarını bünyesinde barındıran ilköğretim okulunda yapılan incelemelerde fiziki şartların son derece yetersiz, masa ve sıraların da maddi imkansızlıktan dolayı yenilenemediği tespit edildi.

Başkanlığın ekipman desteğiyle yenilenen okulun açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Halil Ümit Cemaloğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Bosna Hersek Orta Bosna Kantonu, Bosna Hersek İslam Birliği ve Bosna Hersek Türk Misyonu temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın 150'den fazla ülkede yılda 2 bin proje gerçekleştirdiğini, kurulduğu 1992'den 2017'ye kadar 23 bin projeyle ülkelerin kalkınma süreçlerine destek verdiğini belirtti.

Çetin, Türkiye'nin 2016'da 6 milyar dolar seviyelerinde kalkınma yardımında bulunduğunu anımsattı.

Bosna Hersek'in Türkiye ve TİKA için özel önemi olduğunu ifade eden Çetin, 1995'te kurulan Saraybosna Program Ofisi'nin eğitimden, sağlığa, tarım ve hayvancılıktan kültürel mirasın korunmasına kadar yaklaşık 800 projeyi hayata geçirdiği bilgisini paylaştı.

Okul Müdürü Nermin Merhemiç de proje dolayısıyla TİKA ve Türkiye'ye müteşşekkir olduğunu kaydederek, okuldaki eğitimin daha iyi şartlarda sürdürülmesinin başarılarına önemli katkı sağlayacağına emin olduğunu belirtti.

Törende, Türkçe ve Boşnakça şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.







