Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Koza Holding riva Yılmaz İnşaat
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

TİKA'dan Çad'a tıbbi malzeme desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’ın başkenti Encemine’deki tek kadın doğum sağlık kurumu olan Anne ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya...

TİKA'dan Çad'a tıbbi malzeme desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’ın başkenti Encemine’deki tek kadın doğum sağlık kurumu olan Anne ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin acil ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık medikal malzemeler hastane yetkililerine teslim edildi.

Malzemelerin teslimi amacıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Cengiz, Türkiye’nin her alanda sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini kardeş ülke Çad’a aktarmaya devam edeceğini kaydetti.

Gündoğdu da TİKA'nın, Türkiye’nin dünyaya uzanan yardım eli olduğunu belirtti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ÇadTıbbi MalzemeTika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5