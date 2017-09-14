TİKA'dan Çad'a tıbbi malzeme desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad’ın başkenti Encemine’deki tek kadın doğum sağlık kurumu olan Anne ve Çocuk Hastanesine tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin acil ihtiyaç duyduğu tek kullanımlık medikal malzemeler hastane yetkililerine teslim edildi.

Malzemelerin teslimi amacıyla düzenlenen törende, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Cengiz, Türkiye’nin her alanda sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini kardeş ülke Çad’a aktarmaya devam edeceğini kaydetti.

Gündoğdu da TİKA'nın, Türkiye’nin dünyaya uzanan yardım eli olduğunu belirtti.



