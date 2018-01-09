TİKA'dan Çad'da

ANKARA (AA) - Çad’da "Medya Ahlakının Meslekte Uygulanması Çalıştayı" Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çad Enformasyon Bakanlığı ve Gazeteciler Federasyonunun himayesinde düzenlenen ve akredite olan 80 gazeteci ve basın yayın alanında faaliyet gösteren kurumların katılımıyla 2 gün süren çalıştayda, ülkedeki medyanın durumu tartışıldı.

Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Abdullah Angardakina, Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Salih Daman, Basın Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Dibi Duna Cunbaye, Devlet Televizyonu TeleChad TV Genel Müdür Vekili Cibrin Muhammed Adam, TİKA yetkilileri ile birçok üst düzey bürokrat katıldı.



Çad Gazeteciler Federasyonuna bağlı Arapça Konuşan Gazeteciler Birliği Başkanı ve Encemine Cedid gazetesi yazarı Adam Ali Adam, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Çad’a sağladığı katkılardan dolayı Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür etti.

Çad Basın Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Dibi Duna Cunbaye, tarihi derinliği uzun yıllara dayanan çok büyük bir ülke olan Türkiye'nin geleceğinin Afrika kıtasında olduğuna işaret etti.

Cunbaye, Çad medyası ve sorunları hakkında genel bilgiler vererek Türkiye'nin medya alanındaki bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Cunbaye, Çad’da 900 gazeteci ve televizyoncu, ulusal yayın yapan 3 televizyon kanalı ve 72 radyo bulunduğunu sözlerine ekledi.



"Çad Arapça Konuşan Gazeteciler Birliği”nin 400 üyesi bulunuyor.

