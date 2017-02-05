TİKA'dan Cibuti'ye tarım ekipmanı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti'de bazı köylere tarım ekipmanı desteğinde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı ve Cibuti Devlet Kalkınma Ajansı (ADDS) iş birliğinde Douda, Arta ve Damerjog köy kooperatiflerine tarım ekipmanı sağladı.

Kooperatiflerinin tarımsal kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, ailelerin gelir kaynaklarını desteklemek ve çölleşmenin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projede, tarım el aletlerinden oluşan ekipmanlar, bu köylerde kurulan ve yöre kadınları tarafından işletilen tarımsal kooperatiflere, törenle teslim edildi.

Törene, Cibuti Sosyal İşler Bakanı Muna Osman Aden, Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Balık Kaynakları Bakanı Muhammed Ahmed Awaleh, Cibuti Ekonomi, Finans ve Endüstriyel Kalkınma Bakanı İlyas Musa Dawaleh, ADDS Genel Müdürü Mahdi Muhammed Djama, TİKA Cibuti Program Koordinatörü Mikail Taşdemir, Arta Bölge Valisi ile birçok yetkili ve köylüler katıldı.

Törende konuşan TİKA Cibuti Program Koordinatörü Taşdemir, söz konusu proje ile bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halkın gelir düzeyinin artırılmasının ve bölgede sürekli artan çölleşmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi. Taşdemir, küçük çaplı bahçelerle hem işsizliğin azalacağını hem de tarımsal alanda yerel ekonomiye önemli katkı sağlanacağını dile getirdi.

Cibutili yetkililer ise TİKA’nın tarımın yanı sıra diğer birçok alanda gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ülke genelinde önemli katkıları olduğunu ifade etti.







