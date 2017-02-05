Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

TİKA'dan Cibuti'ye tarım ekipmanı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti'de bazı köylere tarım ekipmanı desteğinde bulundu.Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı ve Cibuti Devlet Kalkınma...

TİKA'dan Cibuti'ye tarım ekipmanı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti'de bazı köylere tarım ekipmanı desteğinde bulundu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA, Cibuti Sosyal İşler Bakanlığı ve Cibuti Devlet Kalkınma Ajansı (ADDS) iş birliğinde Douda, Arta ve Damerjog köy kooperatiflerine tarım ekipmanı sağladı.

Kooperatiflerinin tarımsal kapasitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, ailelerin gelir kaynaklarını desteklemek ve çölleşmenin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projede, tarım el aletlerinden oluşan ekipmanlar, bu köylerde kurulan ve yöre kadınları tarafından işletilen tarımsal kooperatiflere, törenle teslim edildi.

Törene, Cibuti Sosyal İşler Bakanı Muna Osman Aden, Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Balık Kaynakları Bakanı Muhammed Ahmed Awaleh, Cibuti Ekonomi, Finans ve Endüstriyel Kalkınma Bakanı İlyas Musa Dawaleh, ADDS Genel Müdürü Mahdi Muhammed Djama, TİKA Cibuti Program Koordinatörü Mikail Taşdemir, Arta Bölge Valisi ile birçok yetkili ve köylüler katıldı.

Törende konuşan TİKA Cibuti Program Koordinatörü Taşdemir, söz konusu proje ile bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halkın gelir düzeyinin artırılmasının ve bölgede sürekli artan çölleşmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi. Taşdemir, küçük çaplı bahçelerle hem işsizliğin azalacağını hem de tarımsal alanda yerel ekonomiye önemli katkı sağlanacağını dile getirdi.

Cibutili yetkililer ise TİKA’nın tarımın yanı sıra diğer birçok alanda gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerle ülke genelinde önemli katkıları olduğunu ifade etti.




İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CibutiDestekTarımTürk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.