TİKA'dan Gürcistan'da eğitime destek

TİFLİS (AA) - Gürcistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tadilatı ve tefrişatı yapılan okul ile kreş hizmete girdi.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Karacalar köyünde tadilat ve tefrişati TİKA tarafından yapılan 200 öğrenci kapasiteli kreşin açılış törenine TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Sureyya Er, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahın, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, TİKA Tiflis Koordinatörü Hüseyin Şanlı ve Gürcü yetkililer katıldı.



Er ve Hüseyin Şahin burada birer konuşma yaparak, benzer projelerin Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine büyük katkı sağladığını söyledi.



Törende TİKA yetkilileri ve milletvekilileri çocuklara hediye dağıttı. Programın sonunda ise kreşte eğitim gören çocuklar, Türkiye ile Gürcistan'ın milli marşlarını okudu, Türkçe ve Gürcüce şarkılar seslendirdi.

- Okul açılışı

Heyet daha sonra, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesindeki çoğu Azerbaycan kökenli vatandaşların yaşadığı Tekali köyündeki 260 öğrencinin eğitim göreceği okulun açılış törenine katıldı.

Törere, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, İktidardaki Gürcü Hayalı Partisinin Marneuli Milletvekili Ruslan Haciyev, Marneuli Belediye Başkanı Temur Abazov, diğer yetkililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Buradaki tören, Türkiye ile Gürcistan'ın milli marşları çalınması ile başladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Şahin, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Gürcistan'da eğitime destek faaliyetleri için TİKA'ya teşekkür eden Şahin, "Biz Türkiye olarak sizin mutluluğunuz, refahınız ve kalkınmanız için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.

TİKA Başkan Yardımcısı Er de "Gürcistan'da yaptığımız eğitim faaliyet projeleri bizim için çok önemli. İnşallah Gürcistan'da bu ve bu gibi projelerimiz burada dirliğin, birliğin, kardeşliğin pekişmesine katkı sağlar." dedi.

Er, Karacalar köyünde 1974 yılından bu yana hiç bir tadilat görmeyen ve dolayısıyla kötü durumda olan bir kreşin TİKA olarak tadilat ve tefrişatını yaptıklarını söyledi.

Yine TİKA olarak 1971 yılından beri tadilat ve tamirat görmeyen Tekati köyündeki kamu okulunun tadilat ve tefrişatını yaptıklarını belirten Er, "Biz de TİKA olarak bu projelere katkı vermekten dolayı çok memnunuz. Hepimizin bildiği bir hakikat bu ki, bütün güzellikler eğitimden başlıyor." dedi.



