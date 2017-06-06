TİKA'dan Karadağ'a göz sağlığında destek

PODGORİCA (AA) - Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü'nün Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle oluşturulan iki ameliyat salonu törenle hizmete açıldı.

Tadilat ve gerekli araç-gereç donanımının TİKA tarafından sağlandığı ameliyathanelerin açılışına TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip ve Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Zorica Kovacevic ile diğer davetliler katıldı.

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, burada yaptığı konuşmada, 2012-2013 yıllarında TİKA'nın Podgorica Koordinatörlüğü görevini üstlendiğini anımsatarak, TİKA'nın Karadağ'da son 10 yılda sağlık alanında 85'ten fazla proje hayata geçirdiğine işaret etti.

Göz sağlığı alanında Türkiye'den Karadağ'a uzmanların da gönderileceğini ifade eden Çetin, gerekli görülmesi durumunda yeni donanım desteği de sağlayabileceklerini kaydetti.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Galip de TİKA'nın Karadağ'da sağlık başta olmak üzere hayatın birçok alanında önemli katkı sağlayacak projeler gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şimdi de TİKA desteğiyle oluşturulan iki modern ameliyathanenin açıldığını söyledi.

Karadağ Klinik Merkezi Müdürü Kovacevic, TİKA'nın merkezde önemli projeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Daha önce de acil servis bölümüne yardımda bulundular. Açılışı yapılan ameliyathaneler sayesinde iki vardiya halinde ameliyatlar gerçekleştirebileceğiz." dedi.