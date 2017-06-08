TİKA'dan Kenya'daki kuraklıkla mücadeleye destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'nın Turkana ve Mandera eyaletlerinde kuraklıktan etkilenen ve acil yardıma ihtiyaç duyan bin 170 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerinden Turkana eyaletinin Kapus Köyü ve Mandera eyaletinin Malkamari bölgesindeki bin 170 aileye gıda yardımı yapıldı.

Kapus Köyü sakinlerinden John Lomouch, evlerinde sofralarına koyacak hiçbir yiyeceğin olmadığı bir zamanda gıda yardımına gelen Türk hükümeti ve Türk halkına cömertliklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Deniz Eke, Doğu Afrika'daki kuraklığın 11 milyon insanı etkilemesi nedeniyle Türkiye'nin ulusal kaynaklarını harekete geçirdiğini belirterek, "Kenya'nın en çok etkilenen bölgelerine yardım eli uzatıyoruz. Afrika'daki kuraklığa yardım etmek için Türkler bağış yapıyor. Buradaki şiddetli durumla ilgili olarak uluslararası forumlarda da farkındalık yaratıyoruz. Bugün vermiş olduğumuz yiyecekler, açlık çeken binlerce insanın canını kurtaracak." ifadelerini kullandı.

TİKA Nairobi Koordinatör Yardımcısı Ahmet Güç de ülkede yağmur yağana kadar, TİKA’nın yaptığı gıda yardımlarının aileleri ayakta tutmasını umut ettiklerini belirterek, iklim koşulları nedeniyle Turkana eyaletinde yaşayan halkın karşılaştığı zorluklara tanık olduklarını anlattı.

Kenya'nın 23 bölgesinde 3,7 milyondan fazla insani etkileyen kuraklık nedeniyle şubat ayında "ulusal afet" ilan edilmişti.





