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TİKA'dan Kırgızistan Halklar Asamblesi'ne destek

- Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Kılıç: - "Nasıl ki Kırgızlar bizim kardeşimizidir. Aynı şekilde Kırgızistan'ı oluşturan tüm halklar da bizim kardeşimizidir"

TİKA'dan Kırgızistan Halklar Asamblesi'ne destek

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'da yaşayan 30 etnik grubun temsil edildiği Kırgızistan Halklar Asamblesi genel merkezini tadil etti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgızistan Halklar Asamblesi Yönetimi'nin talebi üzerine, koordinatörlüğün genel merkez binasındaki makam odası, sekreterya, yazı işleri ve basın merkez odalarını tadilattan geçirdi.

Asamblenin genel merkezine ayrıca bilgisayar, yazıcı, televizyon ve klima hibe edildi.

Tadilat sonrası düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü yetkilileri, Halklar Asamblesi eski ve yeni yönetimi, tüm etnik hakların dernek başkanları ve temsilcileri katıldı.

Törende, Halklar Asamblesi yönetimince Büyükelçi Kılıç'a, Danışman Kolabaş'a ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'ya Kırgız geleneksel kıyafeti giydirildi.

Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Halklar Asamblesi'nin, Kırgızistan'daki en etkin kurumlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Halklar Asamblesi, Kırgızistan'ı oluşturan birçok halkın uyum içinde yaşamasını, temsil edilmesini ve halkların hakları olan eğitim ve kültürün korunmasını garanti altına alan önemli bir kurumdur." dedi.

Halklar Asamblesi'nin, Kırgızistan'ın demokratik zenginliğine katkıda bulunduğunu vurgulayan Kılıç, "Nasıl ki Kırgızlar bizim kardeşimizidir. Aynı şekilde Kırgızistan'ı oluşturan tüm halklar da bizim kardeşimizdir." şeklinde konuştu.

Diplomatik misyonunu tamamlamak üzere olan Kılıç'a, Uygurlar Derneğince Kırgızistan'da yaşayan Uygur halkına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı madalya sunuldu.

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