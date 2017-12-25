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TİKA'dan Kırgızistan'a su desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da Kızıl Su köyünün içme suyu ihtiyacı için destek verildiği bildirildi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bişkek'e 30...

TİKA'dan Kırgızistan'a su desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da Kızıl Su köyünün içme suyu ihtiyacı için destek verildiği bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bişkek'e 30 kilometre mesafedeki 7 bin 500 nüfuslu Kızıl Su köyünün su sorununu çözmek için bin 250 metre uzunluğundaki su hattının TİKA tarafından faaliyete geçirildiği, ayrıca projenin hatırası olarak köy camisinin de bulunduğu alana çeşme yapıldığı belirtildi.

Tacikistan'dan göç eden Kırgızların ve Ahıskalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı köydeki açılış töreninde, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Koordinatörü Ali Muslu, Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel yönetim yetkilileri ve köyde yaşayan vatandaşlar hazır bulundu.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Kolabaş, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın selamlarını ileterek Kırgız halkıyla sosyal alanda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı. Projenin köy halkına hayırlı olmasını dileyen Kolabaş, "Çeşmenin kurulduğu yerde hep bayram olsun." ifadesini kullandı.

Program Koordinatörü Muslu da Türk ve İslam medeniyetinde suya önem verildiğini, geçmişte ataların su kuyuları, kervan yollarında su sarnıçları yaptıklarını hatırlattı.

Buradaki çeşmeden herkesin istifade edeceğini söyleyen Muslu, TİKA'nın bölgede benzer projelere devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
KırgızistanTikaTürkiye
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