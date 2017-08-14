TİKA'dan Kırgızistan'da dini eğitime destek

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde inşa edeceği öğretmen lojman binası ve spor tesisi için ilk adımı attı.

Ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesinin Alamudun ilçesi Araşan köyünde hafızlık eğitimi de veren İlahiyat Fakültesi Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü yerleşkesinde, lojman binası ve spor tesisinin kurulumunu kapsayan projenin temel atma töreni düzenlendi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Konseyi Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Marat Karatayev, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, TİKA'nın dünyada halkların birlik ve beraberliğine katkı sağladığını belirterek, "TİKA, Kırgızistan’da hayati önem taşıyan projeleriyle dikkat çekiyor." dedi.

Halkın refahının artması için devletin çalışmalarına değinen Karatayev, Oş İlahiyat Fakültesinin, ülkede İslamiyet'in doğru tanıtılmasında ve uygulanmasındaki rolüne dikkati çekerek projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Kudayberdi Kojobekov da TİKA'nın Kırgızistan'daki projeleriyle iki ülke halklarının dostluğuna katkı sağladığını vurguladı.

TİKA'nın eğitim alanındaki projelerinden övgü ile söz eden Kojobekov, ilahiyat fakültesine yapılan desteğin ülkenin kalkınmasında emeği olacak din adamların yetişmesine katkı sağlandığını vurguladı. Kojobekov, "TİKA'nın projeleri sosyal alanda büyümemize neden oluyor. TİKA'nın projelerine ihtiyacımız var. Projeleriniz devam etsin." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula da Kırgız ve Türk halklarının aynı soydan ve inançtan geldiğini belirterek,TİKA'nın desteğiyle kurulacak lojman ve spor tesislerinin Kırgızistan halkına hayırlı olmasını diledi.

Alamudun İlçe Kaymakam Yardımcısı Aybek Kulbayev de TİKA'nın, genç nesillerin dinini doğru öğrenmesine, ülke ekonomisine ve bölgenin kalkınmasına katkılarından dolayı TİKA’ya minnettar olduklarını söyledi.

Enstitü Müdürü ve Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov, TİKA’nın eğitim alanındaki projelerinin iki halk arasındaki kardeşliğin simgesi haline geldiğini ve iki halk arasındaki birlik ve beraberliği sürekli kılacağını vurguladı.

Şamilov, TİKA'nın daha önce enstitü binasını eğitim gereçleriyle donattığını anımsatarak, TİKA yönetimine, Kırgızistan devleti yöneticilerine ve Türkiye'den destek veren sponsorlara teşekkür etti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da Kırgızistan ile Türkiye arasındaki dostluğa işaret ederek, "Burada yaptığımız yardımları Türk halkı adına yapıyoruz. Biz bunu kardeşliğimizin gereği olarak görüyoruz ve karşılıksız yapıyoruz." diye konuştu.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulacak tesisler hakkında bilgi veren Muslu, 165 metrekare alana 6 daireli lojman binası, 936 metrekare alana kapalı spor tesisi inşa edileceğini kaydetti.

Muslu, enstitü binasının ısıtma sisteminin yenilenerek 96 metrekare alana yeni bir kazan dairesinin kurulacağını anlattı.

TİKA'nın bir Türk yüklenici firma aracılığıyla hayata geçireceği projenin bu yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.