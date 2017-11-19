Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Zeki Ziya Sözen Belarus Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN)
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

TİKA'dan Kırgızistan'da içme suyu projesi

- TİKA, Kırgızistan'ın kuzeyinde Krasnıy Reçka köyünde 125 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeyi tamamladı

TİKA'dan Kırgızistan'da içme suyu projesi

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın kuzeyinde Krasnıy Reçka köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeyi tamamlayarak hizmete soktu.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin talebi üzerine TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Krasnıy Reçka'da 125 hanenin su ihtiyacını karşılamak için yer altına bin 250 metre uzunluğunda ana su borusu döşetti ve köy camisinin bulunduğu yerleşkeye çeşme yaptırdı.

Düzenlenen açılış törenine, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel yönetim yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kur'an Kerim'in okunmasıyla başlayan törede Kolabaş, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Kırgız halkıyla sosyal alanda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

TİKA projelerinin köy halkına hayırlı olmasını dileyen Kolabaş, "Çeşmenin kurulduğu yerde hep bayram olsun." ifadesini kullandı.

Program Koordinatörü Muslu da, TİKA'nın Kırgızistan'da içme suyu projelerine büyük önem verdiğini anlattı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ali MusluIçme SuyuIçme Suyu IhtiyacıKırgızistanKırgızistan Ahıska Türkleri DerneğiProjeTikaTİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5