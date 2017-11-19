TİKA'dan Kırgızistan'da içme suyu projesi

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın kuzeyinde Krasnıy Reçka köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak projeyi tamamlayarak hizmete soktu.
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin talebi üzerine TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Krasnıy Reçka'da 125 hanenin su ihtiyacını karşılamak için yer altına bin 250 metre uzunluğunda ana su borusu döşetti ve köy camisinin bulunduğu yerleşkeye çeşme yaptırdı.
Düzenlenen açılış törenine, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel yönetim yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.
Kur'an Kerim'in okunmasıyla başlayan törede Kolabaş, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Kırgız halkıyla sosyal alanda projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.
TİKA projelerinin köy halkına hayırlı olmasını dileyen Kolabaş, "Çeşmenin kurulduğu yerde hep bayram olsun." ifadesini kullandı.
Program Koordinatörü Muslu da, TİKA'nın Kırgızistan'da içme suyu projelerine büyük önem verdiğini anlattı.