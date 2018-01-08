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TİKA'dan Kırgızistan'daki işsizlik sorununun çözümüne destek

- Kırgızistan Kadınlar Kongresi Başkanı Akbagışeva: - "TİKA sayesinde 3 bin kadınımız mesleki eğitim kurslarına katıldı" - "Kırgızistan'da kadınların kaderinde belirleyici rol oynayan TİKA ve Türk hükümetine minnettarız"

TİKA'dan Kırgızistan'daki işsizlik sorununun çözümüne destek

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Kadınlar Kongresi Başkanı Zamira Akbagışeva, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) sayesinde Kırgızistan'da 3 bin kadının mesleki eğitim kurslarına katıldığını bildirdi.

Kırgızistan'da kadınların mesleki becerilerini artırma projelerini yürüten sivil toplum örgütlerinden Kadınlar Kongresinin Başkanı Akbagışeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Bişkek'te TİKA ile bilgisayar eğitimi, dikiş, iş kurma, Kırgızca ve konuşma becerileri alanlarında mesleki eğitim kursları düzenlediklerini belirtti.

Kadınlar Kongresinin kurulduğu 1993'ten bu yana 15 bin kadının mesleki becerilerini artırdıklarını anımsatan Akbagışeva, en kapsamlı iş birliği projesine imza attıkları TİKA ile kısa zamanda ülke genelinden 3 bin kadının katıldığı mesleki kurslar düzenlediklerini ve bu kursların çok verimli geçtiğini kaydetti.

Mesleki eğitim kurslarına ev hanımlarının yanı sıra iş kadınları, devlet memurları ve kız öğrencilerin katıldığını aktaran Akbagışeva, "TİKA, gelecek nesillere desteğini esirgemedi. TİKA, kadınlarımızın kaderinde belirleyici rol oynadı. TİKA ve Türk hükümetine minnettarız." dedi.

Akbagışeva, mesleki eğitim kurslara katılan kadınların duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projenin arkasındaki TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk'e teşekkürlerini iletti.

TİKA'nın desteğiyle Bişkek'te düzenlenen kurslara katılan tekstil fabrikası sahibi Gülnura Narmanbetova da kurslar sayesinde iş alanında karşılaştığı sorunları giderdiğini anlattı.

Narmanbetova, şöyle konuştu:

"2013'te konfeksiyon atölyesi kurdum. Bu sektörde gelişmek için sürekli yeni trendleri takip etmek lazım. Mesleki eğitim becerilerimizi artırmamız lazım. Öyle bir dönem oldu ki işlerimiz durdu. Devlet organlarıyla sorunlar yaşamaya başladık. Mali sorunlarımız oldu. TİKA'nın desteği ile kursların düzenleneceğini öğrendim. Başvurarak kursları tamamladım. Kurslar çok verimli oldu. Kurslara katılmasaydım bugün hala sorunlarımız olurdu. Kurslarda ilgili devlet organlarıyla çıkan sorunların giderilmesi öğretildi."

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Kırgızistan Kadınlar KongresiMesleki Eğitim KurslarıTikaZamira Akbagışeva
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