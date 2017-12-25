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TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da bir yetimhaneye oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve mobilya desteğinde bulunulduğu bildirildi.TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın...

TİKA'dan Kırgızistan'daki yetimhaneye destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kırgızistan'da bir yetimhaneye oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve mobilya desteğinde bulunulduğu bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş şehrinde Kırgız Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren merkezde 0-4 yaş arası bakıma muhtaç çocuklara hizmet verildiği belirtildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki TİKA yetkilileri, yetimhanenin talebi doğrultusunda temin edilen oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve mobilyaları yetkililere teslim etti.

Merkezin Müdürü Roza Sadirova, "TİKA bize istenilen yardımı yaptı. Bu bizim için büyük bir gelişme. Bu malzemelere çok ihtiyaç duyuyorduk. TİKA'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim." dedi.

TİKA'dan söz konusu merkeze daha önce de destekte bulunulmuş, bakım evinde kalan bir bebeğin ameliyat masrafları karşılanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
KırgızistanTikaTürkiye
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