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TİKA'dan Kızılderili Müslümanlara iftar

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'daki Kızılderili Müslümanları iftarda buluşturdu. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal...

TİKA'dan Kızılderili Müslümanlara iftar

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'daki Kızılderili Müslümanları iftarda buluşturdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinin San Cristobal Las Casas bölgesinde yaşayan Tzotzil Kızılderililerine ait Kevser Camisi'nde verilen iftara farklı dinlerin mensupları da katıldı. İftar menüsü, Kızılderili Müslüman kadınların hazırladığı yemeklerden oluştu.

Kızılderili Müslümanlar, bolluk ve bereket ayı ramazanda, uzattıkları şefkat eli dolayısıyla Türk halkına teşekkür ederek, TİKA aracılığıyla ulaştırılan desteğin anlamlı olduğunu ifade etti.

TİKA ayrıca bölge sakinlerine ramazan erzak paketi dağıtımı da yaptı.

Meksika'da, yaklaşık 5 bin Müslüman yaşıyor.



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Anahtar Kelimeler:
MeksikaTürk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
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