TİKA'dan Kolombiya'da 15 yıl önce katliam yaşanan kasabaya yardım

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kolombiya'daki çatışmalardan en çok etkilenen ve 2002 yılında katliamın yaşandığı Bojaya kasabasına ambulans bot yardımında bulundu.

TİKA Bogota Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Choco yönetim bölgesinde yer alan ve sağlık merkezlerine yalnızca nehir yoluyla ulaşılan 10 bin nüfuslu Bojaya'ya "İstanbul" isimli ambulans bot törenle teslim edildi.

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan'ın da katıldığı törende konuşan Tuğgeneral Mauricio Moreno Rodriguez, "bölge halkına teslim edilen ambulans botun maddi sıkıntı ve hastalıklarla mücadele eden kasaba sakinleri için çok büyük önemi olduğunu" belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Ulusal Öğrenim Enstitüsü (SENA) Choco Direktörü Carlos Andres Vargas Garcia da Türkiye'ye şükranlarını sundu. Garcia bu yardımın bölgedeki sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkıya dikkati çekti.

Ambulans bot özellikle hamileler ve çocukların karşılaşacağı acil durumlar olmak üzere salgın hastalıklar, solunum eksiklikleri ve enfeksiyon vakalarında da bölge halkına hizmet verecek.

- Bojaya Katliamı

Kolombiya'daki şiddetin tarihinde çok önemli bir yer tutan Bojaya, 2 Mayıs 2002'deki katliamla hatırlanıyor.

Bu küçük yerleşim birimi Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve paramiliter gruplardan Kolombiya Birleşik Özsavunmacıları (AUC) arasında günler süren çatışmalara sahne olmuş, can güvenliği nedeniyle halkın bir bölümü kasabayı terk etmişti.

Çatışmalar, bölgeden ayrılamayan sivillerin sığındığı kiliseye FARC'ın tüp bombasıyla düzenlediği saldırıyla son bulmuş ve tarihe Bojaya Katliamı olarak geçen olayda 119 sivil hayatını kaybetmişti.