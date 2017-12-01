Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi iklimlendirme profesyonellerini yardım kampanyası ÜÇ BELEDİYE DAHA KATILDI hakkı eren
Çözümü Ankara'ya taşıdı
Çözümü Başkent'e taşıdı
Muhteşem dönüşüm
Muhteşem dönüşüm
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet

TİKA’dan Kolombiyalı çiftçilere ekipman desteği

Kolombiya'nın San Bernardo del Viento kentindeki çiftçi ailelere, yetiştirdikleri ürünlerinden yüksek verim alabilmeleri için TİKA tarafından ekipman yardımı yapıldı.

TİKA’dan Kolombiyalı çiftçilere ekipman desteği

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya'nın San Bernardo del Viento kentindeki 40 çiftçiye ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cordoba yönetim bölgesine bağlı kentte çiftçilik yapan 40 aileye yetiştirdikleri tarım ürünlerinden yüksek verim alabilmeleri ve meyve konusunda ticari ürün yelpazelerini genişletebilmeleri için ekipman yardımı yapıldı.

TİKA’nın çiftçiler için sağladığı ve aralarında "sanayi tipi meyve sıkacakları, haşlama ve temizlik tankları, silindirik ısıtma makineleri, dondurucular ve özel çelik kapların" bulunduğu ekipmanlar bölgedeki çiftçilere törenle teslim edildi.

Bölgedeki STK’lardan Sinumar Vakfı Başkanı Dorkas Bautista, törende yaptığı konuşmada TİKA'nın sağladığı destekle tarımsal üretimin katlanarak artacağını vurguladı.

Yardımla, çiftçi ailelerin modern tekniklerle buluşacağını belirten Bautista, TİKA'ya ve Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Çiftçiler TİKA'nın yardımını haber alınca marka oluşturdu

Sinu Nehri kıyısında tarım yapan Jose Vega da bölgedeki çiftçilerin, TİKA'nın, ihtiyaçları olan ekipmanları sağlayacağını haber alınca "Nectar del Sinu" markasını kurduğunu açıkladı.

Bu markayı oluşturarak şu ana dek düşük verimde gerçekleşen üretimlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Vega, yardımların önemine değinerek Türk halkına teşekkür etti.

Öte yandan Sinumar Vakfının sosyal paylaşım hesabında TİKA'nın getirdiği ekipmanların fotoğraflarını yayınlandığı görülürken "Bugün bize bayram" ifadeleri dikkati çekti.

Ayrıca TİKA'nın yaptığı açıklamada Latin Amerika'da halklara ulaşılmaya ve kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

Muhabir: Lokman İlhan

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DestekDünyaKolombiyaTikaYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5