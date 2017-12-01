TİKA’dan Kolombiyalı çiftçilere ekipman desteği

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kolombiya'nın San Bernardo del Viento kentindeki 40 çiftçiye ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cordoba yönetim bölgesine bağlı kentte çiftçilik yapan 40 aileye yetiştirdikleri tarım ürünlerinden yüksek verim alabilmeleri ve meyve konusunda ticari ürün yelpazelerini genişletebilmeleri için ekipman yardımı yapıldı.

TİKA’nın çiftçiler için sağladığı ve aralarında "sanayi tipi meyve sıkacakları, haşlama ve temizlik tankları, silindirik ısıtma makineleri, dondurucular ve özel çelik kapların" bulunduğu ekipmanlar bölgedeki çiftçilere törenle teslim edildi.

Bölgedeki STK’lardan Sinumar Vakfı Başkanı Dorkas Bautista, törende yaptığı konuşmada TİKA'nın sağladığı destekle tarımsal üretimin katlanarak artacağını vurguladı.

Yardımla, çiftçi ailelerin modern tekniklerle buluşacağını belirten Bautista, TİKA'ya ve Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Çiftçiler TİKA'nın yardımını haber alınca marka oluşturdu

Sinu Nehri kıyısında tarım yapan Jose Vega da bölgedeki çiftçilerin, TİKA'nın, ihtiyaçları olan ekipmanları sağlayacağını haber alınca "Nectar del Sinu" markasını kurduğunu açıkladı.

Bu markayı oluşturarak şu ana dek düşük verimde gerçekleşen üretimlerini artırmayı hedeflediklerini aktaran Vega, yardımların önemine değinerek Türk halkına teşekkür etti.

Öte yandan Sinumar Vakfının sosyal paylaşım hesabında TİKA'nın getirdiği ekipmanların fotoğraflarını yayınlandığı görülürken "Bugün bize bayram" ifadeleri dikkati çekti.

Ayrıca TİKA'nın yaptığı açıklamada Latin Amerika'da halklara ulaşılmaya ve kırsal kalkınma projelerinin desteklenmesine devam edileceği vurgulandı.

Muhabir: Lokman İlhan