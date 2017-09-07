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TİKA'dan Kolombiya'ya bot ambulans desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın kuzey bölgesinde yer alan ve sağlık merkezlerine yalnızca nehir taşımacılığıyla ulaşım imkanı bulunan Bojaya kasabasına bot ambulans desteği sağladı.TİKA'dan...

TİKA'dan Kolombiya'ya bot ambulans desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın kuzey bölgesinde yer alan ve sağlık merkezlerine yalnızca nehir taşımacılığıyla ulaşım imkanı bulunan Bojaya kasabasına bot ambulans desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Choco eyaletine bağlı Bojaya kasabasına TİKA, Kolombiya Ordusu ve Boyaja Belediyesi iş birliğiyle bot ambulans temin edildi.

İstanbul adı verilen bot ambulansın teslim törenine katılan Kolombiya ordusundan Tuğgeneral Mauricio Moreno Rodriguez ve Ulusal Öğrenim Kurumu (SENA) Choco Bölge Direktörü Carlos Andres Vargas Garcia, verilen bot ambulansın, maddi sıkıntılar ve hastalıklarla mücadele eden kasaba sakinleri nezdinde çok önemli olduğunu söyledi.

Yetkililer, desteklerinden dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Zorlu coğrafi şartları sebebiyle yasa dışı örgütlerin yıllarca sığınağı haline gelen bölgede şu anda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor.

Bölgedeki Atrato Nehri'nin dönemsel olarak taşması nedeniyle sular altında kalan civardaki kasabalara karadan yardım ulaştırmak mümkün olmadığı için sadece askeri uçaklarla yardım iletilebiliyor.

Yetersiz altyapı sebebiyle özellikle acil durumlarda gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamayan bölge halkı, kapsamlı doktor kontrolü için "şalopa" adı verilen sallarla yaklaşık 6 saat yolculuk yaparak merkeze gidebiliyor.

Bölgede görülen salgın hastalıklar, solunum rahatsızlıkları ve enfeksiyonlar gibi acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarının çözümünde, TİKA tarafından temin edilen bot ambulans sayesinde büyük bir adım atılmış oldu.

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