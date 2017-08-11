TİKA'dan Kongolu sağlık personeline eğitim

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye'ye gelen Kongolu sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Etlik Zübeyde Hanım Hastanesinde 4 jinekolog, 5 ebe ve 1 hemşireden oluşan 10 kişilik heyete eğitim verildi.

Programda, Kongo sağlık personeli heyeti, Etlik Zübeyde Hanım Hastanesi doğum salonu, jinekoloji, infertilite, ameliyathane, jinekolojik onkoloji, sterilizasyon, adli vaka ve aile planlaması bölümlerinde eğitim aldı.

Heyet ayrıca Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı Psikoterapist Cem Keçe tarafından verilen "Cinsel İşlev Bozukluğu ve Cinsel Terapiler" konulu seminere katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kongo'daki Talangai Hastanesi Başhekimi Roger Oyere, eğitime ilişkin, "Projeden çok memnun kaldık. Brazaville'den geldiğimiz günden beri, Ankara’da kaldığımız süre içerisinde TİKA’nın bizi ağırlamasından son derece memnun kaldık. Hastanedeki staj programımız oldukça verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Başhekim Overe, ülkelerinde kullanamadıkları bazı tıbbi cihazları Türkiye'de kullanma şansı bulduklarını belirterek, özellikle laparoskopi alanındaki bilgilerini tazeleme fırsatını yakaladıklarını kaydetti.

Overe, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TİKA’nın bu alanda ileride de desteğini umuyoruz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum ki Etlik Zübeyde Hanım Hastanesine doğum yapmak üzere yatan hastaların doğumları hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu konuda hastane personeli hızlı çalışıyor ve görevini iyi yapıyor. Kongo’daki hastanemizde birçok ekipmanın yokluğu nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ancak sizde oldukça gelişmiş ekipmanlar bulunmakta. Bu nedenle sizin de Kongo’ya gelip, hastane şartlarımızı ve ekipman eksikliğimizi yerinde görmenizi istiyoruz. Bu vesileyle TİKA’ya en içten dileklerimle teşekkür etmek istiyorum ve ileri süreçte hastanemize desteğinin devam edeceğini umuyorum.”

Heyet üyeleri sağlık eğitimini tamamladıktan sonra sosyal programlar kapsamında düzenlenen Beypazarı ve İstanbul gezisine katıldı.



