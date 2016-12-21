TİKA'dan Kosova'da zihinsel engellilerin eğitimine destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Kosova’nın başkenti Priştine’deki Özel Gelişim Zihinsel Engelliler Okulunda yapılan duyu algı odası açıldı.

Başkentteki okulda yapılan açılış törenine, TİKA Priştine Koordinatörü Necip Özay Özütok, Kosova Eğitim Bakanlığı Engelli Çocuk Eğitimi Bölümü Başkanı Lulavere Behluli ve okul müdürü İgballe Potera'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

TİKA Priştine Koordinatörü Özütok, açılışta yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kosova'da eğitim, sağlık ve kültürel miras alanlarında yaklaşık 600 proje gerçekleştirdiğini belirtti.

TİKA'nın 2017 yılında Kosova'da özellikle eğitim alanında önemli projelere imza atacağını belirten Özütok, "Okul müdürüyle yaptığımız görüşmeler sonucunda, Türkiye'de uygulanan duyu algı odasının burada oluşturulmasına karar verdik. Amacımız, çocukların duyu odaklanmasını geliştirmek, geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak ve bu vesileyle öğrenmelerini kolaylaştırmak." dedi.

Behluli de TİKA ve Türk halkına Kosova'daki eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu oda hem personele hem de çocukların öğrenme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler için çok iyi bir fırsat." diye konuştu.

Potera ise öğrencilerin işlevsel becerilerinin gelişimi sağlayacak projenin gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "TİKA, üç yıl önce okulumuza spor salonu ve ekipman yardımında bulundu. Bugünden itibaren okulumuz öğrencilerin eğitiminde kullanılacak en kaliteli alan ve araçlara sahip oldu. Okulumuzu ikinci kez destekleyen TİKA'ya minnettarız." ifadesini kullandı.

Bu arada, Priştine’deki Gelişim Zihinsel Engelliler Özel Okulu, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim ve lise olmak üzere toplam 122 öğrenciye hizmet veriyor. Okuldaki derslerin yanı sıra zihinsel engelli çocuklar için farklı etkinlikler de düzenleniyor.