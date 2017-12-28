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TİKA'dan Kosova'daki engellilere destek

PRİZREN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde hizmet veren Lef Nosi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'ne Duyu Algı Odası kuruldu.Projenin açılışı...

TİKA'dan Kosova'daki engellilere destek

PRİZREN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova’nın güneybatısındaki Prizren şehrinde hizmet veren Lef Nosi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi'ne Duyu Algı Odası kuruldu.

Projenin açılışı amacıyla düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran katıldı.

Büyükelçi Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezdeki öğretmen ve yöneticilerin zor ancak kutsal bir mesleği yerine getirdiklerini belirterek, "Bizler de gerçekleştirdiğimiz bu projelerle bu eğitim ortamına, onların çalışmalarına ve çocukların gelişimine bir nebze de olsa katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

İhtiyaçlar doğrultusunda diğer projelerin hayata geçirilmesine devam edileceğini söyleyen Kılıç, "Her şey çocuklar için. Her şey bu güzel, dost ve kardeş ülke Kosova'nın aydınlık geleceğini yaratacak olan çocuklar ve gençler için." ifadelerini kullandı.

Prizren Belediye Başkanı Haskuka da bir toplumun gelişimi ve insaniyetinin o toplumun ihtiyaç sahibine nasıl davrandığına bağlı olduğuna işaret ederek, "Türkiye, TİKA ve Büyükelçiye, bu çocuklarla daha modern eğitim teknolojileri ile çalışmamızı sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Merkez Müdürü Herolinda Halimaj ise TİKA'nın geçmiş dönemlerde restorasyon çalışması yaptığı merkezde açılan Duyu Algı Odası'nın daha kaliteli eğitim verilmesine hizmet edeceğini anlattı.

Merkezde 62 engelli öğrenci eğitim alıyor. TİKA daha önce başkent Priştine'deki "Perparimi" okuluna Duyu Algı Odası kurmuştu.

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