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TİKA'dan Kosova'ya eğitim desteği

- TİKA, başkent Priştine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanım projelerini gerçekleştirdi

TİKA'dan Kosova'ya eğitim desteği

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Kosova'nın başkenti Priştine'de iki anaokulunun restorasyon ve donanım projeleri tamamlandı.

TİKA, “Renkler” (Ngjyrat) anaokulundaki iki sınıflı ek bir bölümün inşası ve donanımını, “Sevincimiz” (Gëzimi Ynë) anaokulunda da 'Mozaik Sınıfı' ile oyun köşesinin restorasyon çalışmasını yürüttü.

Açılışa katılan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ile Priştine Belediye Başkanı Şpend Ahmeti, okul yetkilerinden bilgi aldı.

Büyükelçi Kılıç, yaptığı konuşmada, TİKA başta olmak üzere Türkiye kurumlarının çocuk, genç ve kadınlara yönelik projelerinin devam edeceğini söyleyerek, "Bu anlamda biz Kosovalı dostlarımızla daima yan yana ve omuz omuza olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Priştine Belediye Başkanı Ahmeti de Kosova ile Türkiye arasındaki mükemmel ilişkilere dikkati çekerek, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve TİKA ile olan iyi iş birliğine gelecek yıl da devam edeceklerini anlattı.

TİKA'nın bu tür sosyal projelerle Priştine Belediyesinin ana bağışçıları arasında bulunduğunu kaydeden Ahmeti, TİKA iş birliğiyle başkentteki Çarşı Camisi'nin de restorasyonunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Anaokullarına yapılan desteklerin önemine değinen Ahmeti, "Priştine Belediyesine devamlı yardımlarından dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle bu yatırımlar çocuklarımızın ve ailelerimizin refahına doğrudan katkı sağladıkları için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

'Renkler' Anaokulunun Müdürü Anduena Arni ise TİKA'ya teşekkürler ederek, bu sayede 35 kişilik anaokulunun kapasitesinin artırıldığını belirtti.

'Sevincimiz' Anaokulunun Müdürü İndira Huruglica de restore edilen "Mozaik Sınıfında" 2007 yılından bu yana Türk ve Arnavut çocukların eğitim gördüğünü dile getirdi.

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