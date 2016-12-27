TİKA'dan Kosova'ya sağlık alanında destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova Üniversite Kliniği ve Hastane Hizmetleri bünyesindeki yoğun bakım ünitesinin tadilat ve donanım çalışmalarına başladı.

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Sağlık Bakan Yardımcısı Kadir Hyseini, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Üniversite Kliniği ve Hastane Hizmetleri (SHKUK) Müdürü Curr Gjocaj ve diğer yetkililer çalışmaları yerinde inceledi.

Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu projenin tamamlanmasının ardından tüm Kosova halkına hizmet edecek modern bir yoğun bakım ünitesinin oluşturulacağını kaydetti.



Sağlık Bakan Yardımcısı Hyseini de 27 yatak kapasiteli modern yoğun bakım ünitesinin 2 milyon avro değerinde bir yatırım olduğuna işaret ederek, Kosova halkı için son derece önemli olan bu projenin, bir an önce tamamlanması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kılıç ise projenin iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, başta eğitim ve sağlık olmak üzere, Türkiye'nin birçok alanda Kosova'ya desteğinin süreceğini söyledi.

İki ülke arasındaki sağlık alanında süren iş birliğine değinen Kılıç, her yıl 100 Kosovalının Türkiye'de tedavi olduğunu, ayrıca bu yıl Türk ve Kosovalı doktorların 122 ortak ameliyat gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

SHKUK Müdürü Gjocaj ise beş ayda tamamlanması beklenen projenin gerçekleşmesiyle hastalara çok daha iyi şartlarda hizmet vereceklerini ifade etti.