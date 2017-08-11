TİKA'dan Kosova'ya tıbbi malzeme yardımı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın başkenti Priştine'de, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından "Human Care" adlı kuruluşa ait polikliniğe tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.



TİKA, proje kapsamında polikliniğe bir diş hekimi sandalyesi, bir ultrason cihazı ile kardiyoloji, jinekoloji, diş hekimliği ve dahiliye bölümleri için bilgisayar bağışı yaptı.

Yardımların teslimi amacıyla gerçekleştirilen törende konuşma yapan Türkiye Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, yardımların Türkiye'nin Kosova'ya ve Kosova halkına sevgisini yansıttığını belirtti.

Türk devleti ve milletinin Kosova'ya desteğinin devam edeceğini söyleyen Kılıç, bu desteklerin Kosova halkının ekonomik açıdan gelişmiş bir ortamda yaşamasını ve eğitim ile sağlık alanında gelişiminin sağlanmasını amaçladığını kaydetti.

Kılıç, "Bizler de bu güzel hizmetlerin Kosova halkının aydınlık bir geleceğe ulaşması sırasında her alanda duyabileceği desteğin daima yanında olmak ve kurumlarımızla birlikte elimizden gelen katkıyı sağlamak için zaten hep söylüyoruz, halkın yanında olduğumuzu söylüyoruz. Bugün de bu sağlık alanında bu kadar önemli hizmetler veren Human Care'e TİKA'mızın sağlamış olduğu bu malzeme ve cihaz desteğinin gerçekleştirmesinden de bu anlamda ayrıca mutluluk duyuyorum." şeklinde konuştu.

TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran da Human Care'e sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ederek, "Sağlık alanındaki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı olarak Kosova'daki projelerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden poliklinik müdürü Agim Qehaja, Human Care'in, kuruluşundan itibaren yaklaşık 500 bin hastaya hizmet sağladığını anlattı.

Qehaja, TİKA'nın sunmuş olduğu yardımlar ile polikliniğin hizmet kalitesinin artacağını söyleyerek, bu sayede daha fazla hastaya hizmet sunma imkanı bulduklarını ifade etti.

Kosova savaşının bitimiyle aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Human Care'e ait poliklinik, tüm vatandaşlar için düşük fiyatta diş hekimliği, jinekoloji, dahiliye, kardiyoloji, cerrahi ve pediatri gibi birçok konuda sağlık hizmeti sunuyor.