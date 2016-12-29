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TİKA'dan Kudüs'e bilgisayar laboratuvarı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filistin'in Tubas kentindeki Kudüs Açık Öğretim Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı donanımı desteğinde bulundu.TİKA tarafından yapılan açıklamada, 1991'de...

TİKA'dan Kudüs'e bilgisayar laboratuvarı desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Filistin'in Tubas kentindeki Kudüs Açık Öğretim Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı donanımı desteğinde bulundu.

TİKA tarafından yapılan açıklamada, 1991'de açılan, Filistin'de 22 şubesi ve 60 bin öğrencisi olan Kudüs Açık Öğretim Üniversitesinin bin 800 öğrenciye eğitim veren Tubas şehrindeki şubesine bilgisayar laboratuvarı kurulduğu bildirildi.

Üniversite öğrencilerine bilgisayar kullanma, internet erişimi, ders çalışma, akademik araştırmalar yapma, elektronik kütüphane, internet üzerinden uluslararası sınavlara girme imkanı sağlayacak laboratuvar için temin edilen malzemelerin TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'ın katıldığı törenle üniversite yetkililerine teslim edildiği belirtildi.



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Bilgisayar LaboratuvarıKudüsTika
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