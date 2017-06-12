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TİKA'dan Libya'ya gıda yardımı

- TİKA, Libya'nın Misurata ve Sirte şehirlerindeki terör mağdurlarına gıda yardımı yaptı

TİKA'dan Libya'ya gıda yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın Misurata ve Sirte şehirlerindeki terör mağduru, göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı münasebetiyle Libya'nın Misurata ve Sirte şehirlerindeki terör mağduru, göçmen ve ihtiyaç sahibi 650 aileye bir aylık temel gıda maddelerini içeren paket dağıtıldı.

Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, Misurata'da Sosyal İşler Bakanlığı İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen gıda dağıtımında yaptığı konuşmada, "Misurata ve Libya'nın birçok köşesinde, aynı değerleri paylaştığımız Libya halkına mübarek ramazan ayında Türk kardeşlerinin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha kanıtlayan TİKA'ya Başkonsolosluğumuz adına teşekkür ederim, varlıkları ve hizmetleriyle gurur duyuyoruz." dedi.

Sosyal İşler Bakanlığı Misurata İl Müdürü İyad el Şivehdi de 2011'deki 17 Şubat devrimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Misurata'ya gerçekleştirdiği ziyareti unutamadıklarının altını çizerek sunulan bu yardımların Türkiye'ye yakışır bir davranış olduğunu ve TİKA'ya çok teşekkür ettiklerini belirtti.

Misurata ve Sirte arasında bulunan Ebu Grin köyü yetkilileri, kendilerine ilk defa yardım ulaştığını ve bunu için Türkiye'ye teşekkür ettiklerinin dile getirerek köylerinde çok zor durumda olan insanların bulunduğunu ve her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmalarla mücadele etmek zorunda kalan Libya'nın Misurata şehrinde 40 binden fazla göçmen bulunuyor.

TİKA, 9 bin 200 kayıtlı göçmen ailenin yaşadığı Misurata'nın yanı sıra diğer bölgelere yönelik de gıda yardımları yapmaya devam ediyor.


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