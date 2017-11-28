TİKA’dan Lübnan'daki gençlerin eğitimine destek

SAYDA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde bulunan Revvad İzci Derneği'nin Türkçe sınıfı ve bilgisayar laboratuvarının tadilat ve tefrişatını yaptı.

TİKA'nın Beyrut Koordinatörlüğü tarafından finanse edilen projenin açılış töreni, Sayda Müftüsü Şeyh Salim Susan, Lübnanlı yetkililer, izciler, öğrenciler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende izci derneğinin faaliyetleriyle ilgili sunumun ardından dernek yönetimi adına konuşan Hani Hariri, 40 kadar öğrencilerinin bulunduğu Türkçe sınıflarına ilginin büyük olduğunu ve talebi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti.

Hariri, modern bir şekilde tefriş ve teçhiz edilen sınıf için TİKA’ya teşekkürlerini sundu.

Derneklerinin izcilik faaliyetleri ve gençlere yönelik diğer sosyal faaliyetlerinin yanı sıra onların eğitimlerine katkı sağlayacak aktivitelere de önem verdiğini belirten Hariri, bu bağlamda hizmete giren bilgisayar sınıfı ve Türkçe sınıfının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Hariri, iki ülke arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, derneklerinin Türkiye’deki izci dernekleri ve gençlik gruplarıyla yakın ilişkiler içerisinde olduğunu, her yıl olduğu gibi bu yıl da grup halinde Kars-Sarıkamış etkinliklerine katılacaklarını ifade etti.

Sayda Müftüsü Şeyh Salim Susan da Türkiye ve Türk halkına olan muhabbetlerini ifade ederek, "İlişkilerimizin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu kapsamda yaptığı çalışmalar sebebiyle TİKA’ya teşekkür ediyorum." dedi.

Törende konuşan TİKA Beyrut Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Revvad İzci Derneği ile gerçekleştirmiş oldukları iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlere doğada tek başına hayatta kalabilme ve kendi kendine yetebilme becerisi kazandırdığı için dernek yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Küçükkurt, ayrıca Türkiye-Lübnan ilişkilerinde gençlerin çok önemli roller üstleneceğini sözlerine ekledi.



