TİKA'dan Mali'deki işitme engelli öğrencilere destek

BAMAKO (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mali'deki işitme engelli öğrencilere gıda yardımında bulundu.

Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen törende İşitme Engelliler Okulu'nda (EDA) eğitim gören öğrencilere toplam 4 bin dolar değerindeki gıda kolileri teslim edildi. Törene, Mali Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita'nın eşi Aminata Maiga Keita, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Hikmet Renan Şekeroğlu, TİKA Mali Temsilcisi Müge Karataş ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Şekeroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye her alandaki deneyim ve uzmanlığını Mali'yle paylaşmaya hazır. Bu tören Türkiye'nin Mali halkına verdiği destekte gelinen aşamayı gösteriyor. Tüm sektörlerde Mali'nin yararına olan faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Karataş da "Tarihi ilişkilerimiz temelinde birçok Afrika ülkesinde kalkınmaya katkı sağlıyoruz. Mali'yle ilişkimiz güven ve uzun vadede karşılıklı yarara dayalıdır." diye konuştu.

Keita ise TİKA'ya yardım faaliyetinden ötürü teşekkür ederek, yardımlaşma ve dayanışmanın toplumu bir arada tutan önemli unsurlar olduğunu vurguladı.

