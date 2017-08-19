TİKA'dan Meksika ve Kolombiya'ya yardım

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'da engellilere yürüme aparatı desteğinde bulunurken, Kolombiya'daki Venezuelalı sığınmacı kadınlara yönelik mesleki eğitim ve yardım projesi başlattı.

TİKA'nın Meksika ve Kolombiya'daki koordinasyon ofislerinden bölgedeki son çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Meksiko Koordinasyon Ofisi, açıklamasında ülkenin başkentinde faaliyet gösteren Meksiko Engelliler Enstitüsü (INDEPEDI) eğitim merkezine, 10 adet engelli ayakta durma sehpası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, INDEPEDI Genel Müdürü Fidel Perez de Leon'un, engelli ailelerinin de katıldığı törende yaptığı konuşmada, haftada 100'e yakın engellinin yararlanacağı bu ekipmanlar için Türk halkına teşekkür ettiği aktarıldı.

Törende Meksiko Program Koordinatörü Muhammed Ünal'ın da hazır bulunduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'den temin edilen ve engelli bireylerin rehabilitasyonlarında güvenli ve rahat hareket etmelerini sağlayan yüksekliği ayarlanabilir sehpaların, "Rahat nefes almaya, kardiyovasküler direncinin artırılmasına, mesanenin tam boşaltılmasına, ülser riskinin azaltılmasına, sindirim ve bağırsak fonksiyonlarının iyileştirilmesine, kas kütlesinin iyileştirilmesi suretiyle kan dolaşımının artırılmasına, kemiklerin gelişmesi ve fiziksel dengeye erişimin artırılmasına imkan sağladığı" bilgisi paylaşıldı.

- Kolombiya'daki Venezuelalı kadınlara destek projesi

TİKA'nın Latin Amerika'daki bir diğer faaliyet merkezi Bogota Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise "Venezuela'da giderek artan sosyal ve ekonomik istikrarsızlık" sonucu bu ülke vatandaşlarının Kolombiya'ya göç ettiği belirtilirken, TİKA'nın, Kolombiya'nın Norte de Santander yönetim bölgesindeki Venezuelalılar arasından 15 kadına "mikro-girişimcilik" modeliyle iş sahibi olmaları amacıyla proje başlattığı duyuruldu.

Açıklamada, proje tamamlandığında Venezuelalı kadınlara dikiş makinası hediye edileceği kaydedilirken, çalışmanın, TİKA'nın Kolombiya'daki Venezuelalılara yönelik gelecekte yapacağı faaliyetler için "pilot proje" olarak görüldüğü vurgulandı.

Projenin, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ve Norte de Santander yönetim bölgesi başkenti Cucuta Ticaret Odası ile birlikte gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, eğitim verilecek Venezuelalı kadınların destek projesinden ötürü TİKA'ya teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada, TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan, Cucuta Ticaret Odası Başkanı Carlos Luna Romero ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden Jaime Rodriguez Ovideo'nun katıldığı proje başlangıç toplantısında, Venezuelalılar için ileride ortak geliştirilebilecek çalışmaların ele alındığı ifade edildi.



