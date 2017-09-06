TİKA'dan Moğolistan'a mesleki eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da mahkumlara yönelik meslek edindirme projesi düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA ve Moğolistan İcra Muhakeme Kurumu iş birliğiyle organize edilen ve 18 Temmuz-30 Ağustos arasında gerçekleştirilen eğitim projesi çerçevesinde verilen "Kaynakçılık ve Temel İmalat" eğitimi tamamlanarak katılımcılara sertifikaları törenle takdim edildi.

Sertifika törenine, Türkiye'nin Ulanbatur Büyükelçisi Ahmet Yazal, Moğolistan İcra Muhakeme Kurumu Başkanı Tuğgeneral Ts. Amgalanbayar, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Ulanbatur Program Koordinatörü Veysel Çiftci ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Moğolistan İcra Muhakeme Kurumu Başkanı Amgalanbayar, konuşmasında, TİKA iş birliğinde yürütülen eğitim projesine hem mahkumların hem de kurum çalışanlarının katıldığın söyleyerek mahkumların serbest kaldıklarında meslek sahibi olarak hayatlarına devam edebileceğini belirtti.

Büyükelçi Yazal, Moğolistan İcra Muhakeme Kurumu 441 No'lu cezaevi bünyesinde kurulan demir doğrama atölyesinin mahkumlara yönelik meslek edindirme eğitiminin topluma olan katkısına dikkati çekerek söz konusu proje için TİKA başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

TİKA Ulanbatur Program Koordinatörü Çiftci de projeyle cezaevlerinde bulunan mahkumlara beceri ve meslek edindirildiğini ve cezaevlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretiminin yapıldığını belirterek mahkumlara hayatlarının devamında Moğolistan'da en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerin başında gelen kaynakçılık ve imalat alanında kolaylıkla iş bulma imkanının sağlandığını kaydetti.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen proje ile cezaevlerinde bulunan mahkumlara beceri ve meslek edindirilmesi, mahkumların topluma kazandırılması ve cezaevlerinde çit, ranza, tel örgü, kapı ve demir parmaklık gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin üretilmesi hedefleniyor. Proje ile 100-150 mahkum için iş imkanı sağlanması öngörülüyor.