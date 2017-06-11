TİKA'dan Moldova'da

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Kurumu uzmanlarına yönelik "Önemli Kişileri Koruma" konulu eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Moldova Cumhuriyeti Devlet Güvenlik ve Koruma Kurumu uzmanlarına "Önemli Kişileri Koruma Kursu VİP" eğitimi verildi.

Kurs ile katılımcılara programın genel amaçları, korumanın amacı, prensipleri, yaya koruma, araçlı koruma, silah bilgisi, bombalı saldırılara karşı hareket tarzı gibi alanlarda detaylı bilgilendirme ile teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim programı sonunda düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Moldova Devlet Güvenlik ve Koruma Kurumu Başkan Vekili Anatolii Golea, TİKA Kişinev Koordinatörü Canan Alpaslan, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Golea, Türkiye ile Moldova emniyetleri arasındaki iş birliğinin çok güzel bir noktaya geldiğini belirtti.

Golea, Türk polisinin tecrübelerinin Moldovalı meslektaşlarına aktarılmasının, ülkesi açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, Türk Emniyet Teşkilatı ile TİKA'ya teşekkür etti.