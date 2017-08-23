TİKA'dan Mozambik'e teknik eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından uygulanan Meslek Edindirme ve İstihdam Programı (MESİP) kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliği ile Mozambik’te temel makine bakım ve onarım eğitimleri veriliyor.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA tarafından yürütülen MESİP kapsamında MEB ile iş birliğinde Mozambik'te başlatılan eğitim projesi çerçevesinde çeşitli teknik ve mesleki eğitim veren kurumlar ile mühendislik fakültelerinin makina mühendisliği öğretim üyeleri ve öğrencilerine temel makine bakım ve onarım eğitimleri başladı.

TİKA Maputo Program Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sertifika törenine Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Mozambik Bilim ve Teknoloji, Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı adına Müsteşar Celso Adelina Laice, Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) yöneticisi Azize Gökmen ve beraberindeki heyet katıldı.

Kızıltan, mesleki eğitim kurumlarının yoğun ilgi gösterdiği programda yaptığı konuşmada, TİKA koordinasyonunda yapılan teknik ve meslek eğitimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu eğitimlerin ihtiyaç duyulan diğer sahalara da yönlendirilmesi temennisinde bulundu.

Laice, Mozambik Bilim ve Teknoloji, Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Bakanlığı adına söz alarak, parayla binaların ve fiziki mekanların kolaylıkla inşa edilebileceğini ancak insan kaynağının yetiştirilmesi ve eğitilmesinin yıllarca süren çabayla olabileceğine dikkati çekti. Laice, bu tip teknik eğitimlerin özellikle desteklenmesinin önemine işaret etti.

Projeye, MEB'in mesleki eğitim alanındaki partnerlerinden CEV'in yöneticisi Gökmen, özel sektörün birikimini paylaşmak adına Türkiye'de sundukları gönüllü katkıları yurt dışında da paylaşma fırsatı sağlayan bu girişime ortak edildikleri için CEV adına teşekkürlerini bildirdi.

TİKA Maputo Program Koordinatörü İbrahim Aybek ve TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörlüğü Çalışma Grubu Üyesi İsmail Gürlek refakatinde, CEV heyeti, Mozambik Bilim ve Teknoloji, Yüksek Öğretim ve Mesleki Eğitim Bakanlığını ve çeşitli eğitim kurumlarını ziyaret ederek teknik ve mesleki eğitimler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mozambik'te 10-15 yıl içinde petrol ve doğal gaz sektörlerinin büyüyeceği ve ülkede birçok eğitim kurumunda ciddi teknik ve mesleki eğitim açığı bulunduğu tespit edilerek, MESİP kapsamında verilecek eğitimlerin enerji altyapısı ve makine sektörüne yönelik olarak sürdürülmesi hususunda mutabık kalındı.

- Projeye ilgi büyük

Proje kapsamında verilen eğitim birbirini tamamlayan müteakip eğitim modülleri ile özel sektörün "kapsayıcı piyasalar" yaklaşımıyla katkı sunacağı bir model hedefleniyor.

Bu çerçevede enerji ve makine sanayi alanında yapılacak mesleki eğitimlerin başlangıç modülü olarak planlanan 40 saatlik "Temel Makine Bakım-Onarım" eğitimi, Mozambik teknik eğitim kurumları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Konu başlıkları olarak "Bakım-Onarım" ve "Koruyucu Bakım" şeklinde ikiye ayrılan eğitimler kapsamında makineler üzerinde uygulamalı olarak arıza tespit, arızalı bölüm temizleme, sızdırmazlık elemanlarının kontrolü gibi işlemler gerçekleştirildi.

Mozambik tarafından pilot partner olarak projeye davet edilen Maputo Endüstriyel Enstitüsü (Instituto Industrial de Maputo) ile iş birliği içinde başlatılan eğitimlerden Mozambik'te hizmet veren muhtelif eğitim kurumları da yararlandı.

Teorik ve uygulamalı eğitici eğitimini kapsayan dersler neticesinde Maputo'daki eğitim kurumlarından 13 öğretim üyesi, 9 öğrenci, 1 de özel sektör çalışanı sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyerlerin, eğitim öncesi yapılan ön test ile kurs sonundaki son test arasında bilgi düzeyi farkını ortalama yüzde 43 artırdıkları tespit edildi.